Kimlik numaranızı vererek 50.000 TL alıp taksit ödemelerinizi 90 gün ertelemek ister misiniz bu haber tam size göre!

50.000 TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için yeni bir kredi kampanyası geldi. 50.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vade ve ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli kredi başvurularını Yapı Kredi Bankası üzerinden yapabilecekler. Yapı Kredi Bankası'ndan yapılacak olan kredi başvurularında banka vatandaşları Kredi sonucunu hemen söyleyip kredi notuna göre kredi onayı verip ve faiz oranlarını belirleyecektir. Yapı Kredi yapmış olduğu kampanyada kimlik numaraları üzerinden 50.000 TL'ye kadar kredi onayı alıp almayacağını vatandaşlara söyleyecektir.

Yapı Kredi Bankası’nın Kredi Şartları Nelerdir?

Yapı Kredi Bankası'ndan kredi başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların Kredi notları en az 1400 ve üzerinde olması gerekmektedir. Yapı Kredi düzenlemiş olduğu bu kampanya ile birlikte 1400 ve üzerinde kredi notu olan vatandaşlara düşük faizlerle ve masrafsız kredi seçenekleri ile birlikte kredi sonuçları vatandaşlara bildirilecek. 50.000 TL'ye kadar verilecek olan bu kredilerin ilk taksit ödemeleri 90 gün ertelemeli olarak ve 36 ay vadeye kadar verilecek. Yapı kredi bankasından kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar diğer bankada bulunan kredi performanslarını göre kredi onayı alacaklar. Güncel olan borçlarında da gecikmeler mevcutsa gecikmeler ödedikten sonra 24 saat içerisinde kredi başvurusunda bulunabilirler.

Yapı Kredinin Bankasının Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Yapı Kredi bankasının kredi başvurusuna bulunmak için T.C kimlik numaranızı SMS göndererek başvuruda bulunabilirsiniz. Bireysel yazıp boşluk bırakarak T.C kimlik numaranızı ve aylık gelirinizi 4411 numarasına mesaj atabilirsiniz. Banka sizlere hızlı bir geri dönüş sağlayarak kredi sonucunuzu ve onaylanan kredi tutarınızı sizlere bildirecektir. Bu değerlendirmeler 50.000 TL'ye kadar olacak. Banka sizlere olumlu bir geri dönüş sağlarsa en yakın banka şubesinden gelir belgenizle birlikte kredi başvurunuzu tamamlayıp onaylanmış kredinizi hesabınıza yatırabilirsiniz.

Yapı Kredi bankasından SMS kredisi başvurusunda bulunamayan vatandaşlar bankanın Web sitesi üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabilirler.