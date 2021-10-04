Japonya Yeni Başbakanı Fumio Kishida'yı Seçti

Eski üst düzey diplomat, Japonya'ya 31 Ekim'de ulusal seçim düzenlemesi çağrısında bulundu.

2012-2017 yılları arasında Japonya'nın dışişleri bakanı olarak görev yapan Bay Kishida, Covid-19 pandemisi tarafından dövülen bir ülkenin yanı sıra ekonomik ve iç kayıpların sorumluluğunu üstlenecek.

Sürpriz bir hareketle Bay Kişida, mevcut kabineyi feshederek 31 Ekim'de ulusal seçim çağrısı yapma kararını açıkladı.

Japon parlamentosunun her iki kanadında da rahat bir çoğunluk elde eden Kishida'nın Liberal Demokrat Partisi ve koalisyon ortağı, muhalefetteki Japonya Anayasal Demokrat Partisi'ne karşı başbakanlık seçimini kazandı. Her yaştan üyenin yer alması ve 44 yaşında ve 77 yaşında olması beklenen yeni kabine, Pazartesi akşamı sarayda düzenlenen törenle yemin edecek.

Japonya'nın 100. başbakanı olan başbakan, resmi olarak göreve gelmesinden kısa bir süre sonra milletvekilleriyle yumruk yumruğa tartışırken görüldü. Geçen hafta Liberal Demokrat Parti'nin liderlik seçimini, rakibi ülkenin aşı bakanı Taro Kono'yu geçerek kazandı.

Yeni kabine vaadi doğrultusunda, Kishida başkanlığındaki yeni bakanlar ekibi, daha önce kabine tecrübesi olmayan toplam 20 üyeden 13 üyeden oluşacak. Bay Kishida'nın çekirdek ağır sıklet portföylerini eski başbakan Shinzo Abe'nin müttefiklerine devretmesi bekleniyor.

Siyasi yorumcular, bunun, seçim öncesi destekleri karşılığında Bay Kishida adına bir jest olduğunu söylediler.

Siyasi analist Atsuo Ito, "Seçimi Abe ve Aso'nun desteğiyle kazandı, bu yüzden şimdi iyiliğini geri verme zamanı" dedi ve bunun Abe ve giden maliye bakanı Taro Aso'nun desteğini kesmenin zamanı olmadığını da sözlerine ekledi. Yepyeni kabinede ayrıca, Bay Suga liderliğindeki önceki kabineden bir fazla olan üç kadın yer alacak.

64 yaşındaki liderin siyasetinde yumuşak başlı ve ılımlı olduğu söyleniyor ve Japonya ile ABD arasındaki güvenlik bağlarının güçlendirilmesinin yanı sıra Avrupa ve Birleşik Krallık da dahil olmak üzere Japonya'nın müttefiklerine destek sunduğu biliniyor.

Japonya'nın Kovid ile hırpalanmış ekonomisi, selefi Bay Yoshihide Suga'nın hükümetine olan güvenin son birkaç ayda düşmesinin ardından önümüzdeki aylarda Bay Kishida'nın en büyük zorlukları arasında olacak. Bu, büyük ölçüde, ülke Temmuz ayı sonlarında başlayan Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yaptığı için Covid-19 güvenlik protokollerinin kötü kullanımıyla tetiklendi.

Önümüzdeki zamanlar için istikrarlı olması beklenen Kishida, ülkedeki gelir eşitsizliğinin azaltılmasına öncelik verecek. Japonya'nın ulusal güvenliğinin ekonomik yönünü ele almak için kabinede yeni bir pozisyon da oluşturulacak. Görev muhtemelen Japonya parlamentosuna yeni giren 46 yaşındaki Takayuki Kobayashi'ye gidecek.