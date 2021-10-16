Kılıçdaroğlu Bürokratlara Seslendi Halkı Şahit Etti!

Sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemde yer aldı ve adından söz ettirdi. Paylaşılan videoda bürokratlara seslenen Kemal Kılıçdaroğlu, önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve dikkatleri üzerinde topladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabı üzerinden bürokratlara beslenmesi hakkında detaylı bilgiler ve konu hakkında merak edilenler haberimizin devamında yer almaktadır.

Bürokratlara, Erdoğan ailesinin değil devletin sürekli memurlarısınız şeklinde seslenen Kılıçdaroğlu, “emir almıştım” şeklinde ifadeler kullanarak bu kirli işlerden sıyrılamayacaklarını açıkladı. Kendisinin son çağrıyı gerçekleştirdiğini ifade eden Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, kamil akla gelmeleri gerektiğini ifade etti. Pazartesi itibariyle kanun dışı olarak her ne yapılıyorsa bunların durması gerektiği de Kılıçdaroğlu tarafından paylaşılan videoda söylenildi.

Çalışma odasından bir açıklama yapan ve sosyal medya hesabından önemli bir paylaşım gerçekleştiren Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gündemi değerlendirdi. Bürokratlara yani devlete hizmet eden memurlara önemli bir konu üzerinde seslenmek istediğini ifade eden Kılıçdaroğlu, açıklamaları ile dikkatleri üzerine topladı.

Türkiye'yi şahıs devletine dönüştürmüş birinin ve ailesinin bulunduğunu ifade eden Kemal Kılıçdaroğlu, söz konusu kişinin ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlamış bazı bürokratların bulunduğunu da ifade etti. Bazı devlet memurlarının çok baskı altında olduğunu açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, bu durumun elbette farkında olduklarını da söyledi.

Devlete değil şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğunun bulunduğunun unutulmaması gerektiğini açıklayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TÜGVA rezaletini hep birlikte izlediğimizi de söyledi. Kılıçdaroğlu, lağım kokusunun yeniden her yeri sardığını ifade ederken açıklamaları ile de gündemde yer aldı. Çocukların memuriyetini yani geleceğinin çalındığını açıklayan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, paylaşmış olduğu video ile gündemde yer alarak adından söz ettirdi.