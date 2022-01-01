Keşmir'deki Dini Türbede Çıkan İzdihamda Çok Sayıda Ölü Var

Hindistan yönetimindeki Keşmir'de bir dini türbede çıkan izdihamda en az 12 kişi öldü, 13 kişi yaralandı.

Felaket, ülkenin en saygın Hindu sitelerinden biri olan Vaishno Devi tapınağına giden yolda hava hala karanlıkken sabah 3 civarında (21:30 GMT) meydana geldi.

AFP haber ajansına isminin açıklanmaması koşuluyla bir üst düzey hükümet yetkilisi, "En az 12 kişi hayatını kaybetti ve 13 kişi yaralandı" dedi.

“Tepenin tepesindeki tapınağa giden yol, alışılmış yeni yıl ziyareti ve dualarını yapmaya çalışan adanmışlarla dolu olduğu için geçiş ücreti daha yüksek olabilir” dedi.

Diğer haberler, 20 kadar kişinin yaralandığını söyledi.

Televizyon kanalı tarafından yayınlanan görüntülerde, olay yerine çok sayıda ambulansın geldiği de görüldü.

Mata Vaishno Devi, her gün dua etmek için on binlerce kişinin ziyaret ettiği kuzey Hindistan'daki en saygın Hindu tapınaklarından biridir.

Haberlere göre, izdiham, Yeni Yıl'ın başlangıcını kutlamak için türbeye saygılarını sunmak için gelen yoğun bir insan akınıyla tetiklendi. Tanık Ravinder olay yerinden telefonla AFP'ye verdiği demeçte, "İnsanlar birbirinin üzerine düştü... Kimin bacağının veya kolunun kiminle dolaştığını anlamak zordu" dedi.

"Yaklaşık yarım saat sonra ambulanslar gelene kadar sekiz cesedin alınmasına yardım ettim. Hayatta olduğum için kendimi şanslı hissediyorum ama hala gördüklerimin hatırasıyla titriyorum.” Hindistan Devlet Başkanı Rashtrapati Bhavan, sosyal medyada yayınlanan bir açıklamada, “Mata Vaishno Devi Bhavan'da talihsiz bir izdihamın adanmışların hayatını kaybettiğini bilmekten çok rahatsız olduğunu” söyledi.

"Yaslı ailelerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum” dedi. Teğmen Jammu ve Keşmir Valiliği, olayın araştırılması için "üst düzey bir soruşturma" emri verildiğini söyledi.

Ölümcül izdihamlar, büyük kalabalıkların az güvenlik veya kalabalık kontrol önlemleri ile küçük alanlarda toplandığı Hint dini festivallerinde oldukça yaygındır. Ekim 2016'da, Uttar Pradesh eyaletinde tapınaklarıyla ünlü bir şehir olan Varanasi'nin eteklerinde bir Hindu dini töreninde meydana gelen izdihamda en az 24 kişi öldü ve düzinelerce kişi yaralandı.

Ekim 2013'te Hindistan'ın orta kesimindeki Madhya Pradesh eyaletinde çıkan izdihamda çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 110'dan fazla kişi hayatını kaybetmişti. Hindistan'da 2008'de aylarca süren iki izdihamda 370'den fazla Hindu öldü. 2011'de Kerala'da ve iki yıl sonra Madhya Pradesh'te her biri 100'den fazla kişiyi öldürdü.