Çin, 2022'yi Virüsün Hafifletilmesinden Bu Yana En Kötü COVID Haftasıyla Karşılıyor

Çin, 2022'ye, dünyanın en zorlu COVID-19 önlemlerinden bazılarının cephaneliğine rağmen, yaklaşık iki yıl önce ülkenin ilk salgınını bastırmasından bu yana yedi günlük bir dönem için en büyük yerel koronavirüs vakası sayımıyla başladı.

Ulusal Sağlık Komisyonu Cumartesi günü 31 Aralık için klinik semptomları doğrulanmış 175 yeni toplum enfeksiyonu bildirdi ve geçen hafta Çin anakarasında toplam yerel semptomatik vaka sayısını 1.151'e çıkardı.

Artış, çoğunlukla 13 milyonluk bir şehir olan Xi'an'ın kuzeybatı sanayi ve teknoloji merkezindeki bir salgından kaynaklandı. Xi'an'da derinleşen salgın, büyük olasılıkla yetkililerin vakalar ortaya çıktığında ve ortaya çıktığında iletimleri hızlı bir şekilde durdurma kararlılığını artıracaktır.

Cumartesi günü 10 gün boyunca kilit altında olan şehir, 9 Aralık'tan bu yana 1.451 yerel semptomatik vaka bildirdi ve bu, 2021'deki herhangi bir Çin şehri için en yüksek rakam. Devlet destekli yayın China Daily, Shaanxi eyaletinin başkentinin salgına karşı “hala zorlu bir savaşla karşı karşıya olduğunu” ve virüsün yayılmasını kontrol altına almada henüz bir “dönüm noktası” olmadığını söyledi.

Çin Komünist Partisi Shaanxi İl Komitesi sekreteri Liu Guozhong, “önümüzdeki günlerde COVID-19 ile mücadelede aciliyet duygusu” olması gerektiğini söyledi.

China Daily tarafından aktarılan Liu, "Xi'an, pandemi ile mücadelede belirleyici bir varış noktasıdır ve yalnızca Xi'an'daki salgın kontrol altına alındığında tüm eyaletteki pasif durumu temelden tersine çevirebiliriz" dedi.

Yaklaşan Kış Olimpiyatları

Çin'in vaka sayısı dünyanın başka yerlerindeki birçok salgınla karşılaştırıldığında küçük olsa da, 2022'de büyük alevlenmeleri önlemek önemli olacak.

Pekin, Şubat ayında Kış Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapacak ve iktidardaki Komünist Parti, sonbaharda beklenen ve Başkan Xi Jinping'in parti sekreteri olarak üçüncü bir dönemi garantileyeceği her beş yılda bir kongre düzenleyecek.

Xi, yeni yıl konuşmasında, Çin'in "dünyaya harika bir oyun sunmak için hiçbir çabadan kaçınmayacağını" söyledi.

Son derece bulaşıcı Omicron varyantının ortaya çıkması, Pekin'i virüse karşı yüksek uyanıklığına bağlı kalmaya da itecek. Çin, bir avuç ithal Omicron vakası ve en az bir yerel olarak bulaşan vaka bildirdi.

Ulusal Sağlık Komisyonu'na göre, Ağustos ayından bu yana Çin, ülke çapındaki ilk salgını takiben ara sıra meydana gelen alevlenmelere karşı önceki savaşlarda dört ila altı haftadan çok daha kısa sürede, yaklaşık iki hafta içinde salgınları kontrol altına almaya çalıştı.