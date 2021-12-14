Keşmir'de İsyancıların Saldırısında Hindistan Polisi Öldürüldü

Yetkililer, Pazartesi günü hükümet güçlerinin iki isyancıyı öldürmesinden birkaç saat sonra, şüpheli isyancıların Hindistan yönetimindeki Keşmir'de bir polis otobüsüne pusu kurması sonucu iki polis memurunun öldürüldüğünü, yaklaşık bir düzine kişinin de yaralandığını söyledi.

Bir yetkili, hava karardıktan kısa bir süre sonra, saldırganların bölgenin ana şehri Srinagar'ın yüksek güvenlikli bir bölgesindeki polis merkezinden bilinmeyen sayıda personeli taşıyan otobüse otomatik silahlarla ateş açtıklarını söyledi.

Polis, memurların ölüm haberini Twitter'dan paylaştı. Gazetecilerle konuşma yetkisi olmayan bir polis memuru, isminin açıklanmaması kaydıyla AFP haber ajansına verdiği demeçte, "Saldırıda en az 12 polis daha yaralandı, birkaçının durumu kritik" dedi.

Takviye ekipleri saldırganları ararken bölge kapatıldı. Hindistan Başbakanı Narendra Modi taziyelerini iletti ve saldırının "ayrıntılarını istedi", ofisi Twitter'da söyledi. Saldırıdan saatler önce, Hint kontrgerilla polisi, şüphelilerin kendilerine ateş açmasının ardından kentin askeri havaalanı yakınlarındaki bir kontrol noktasında kısa bir “şans eseri karşılaşma” sırasında iki şüpheli isyancıyı öldürdü.

Tanıklar, karşılaşmanın dakikalar içinde sona erdiğini ve polisi, polis memurlarına hiçbir zaman ateş etmediklerini söyleyerek, zanlıları gerekçe göstermeden öldürmekle suçladı. Aralarında kadınların da bulunduğu düzinelerce öfkeli sakin, olay mahallinin yakınlarında sokağa çıkarak “Özgürlük istiyoruz” sloganları arasında taş atarken, polis göz yaşartıcı gaz bombası attı.

Geçen hafta, şüpheli isyancılar Keşmir Vadisi'nin kuzey Bandipore bölgesinde iki polis memurunu vurarak öldürmüştü. Keşmir, Hindistan ve Pakistan arasında bölünmüş durumda ve her iki rakip de bölgenin tamamında hak iddia ediyor. İsyancılar 1989'dan beri Hindistan yönetimine karşı savaşıyorlar.

İnsan ve sivil haklar grupları, bugüne kadar çoğu sivil olan yaklaşık 70.000 kişinin çatışmalarda öldürüldüğünü söylüyor. Ağustos 2019'da Modi'nin BJP liderliğindeki hükümeti bölgenin kısmi özerkliğini kaldırdı ve onu federal olarak yönetilen iki bölgeye ayırdı - tartışmalı bölgede gerilimi daha da artıran bir hareket.

Hareketi, kısa bir süre sonra tutuklanan yüzlerce Keşmirli politikacı, avukat ve eylemci ile aylarca süren bir güvenlik ve iletişim kilitlenmesi izledi. AFP'ye göre yetkililer o zamandan beri yaklaşık 370 isyancı, 96 sivil ve 83 güvenlik personelinin öldüğünü söylüyor.