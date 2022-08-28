TC Kimlik Numarası Son Hanesi 0 ve 8 olanlara 24500 TL ödeme verildi! Pazartesi tekrar verilecek...

Tc kimlik numarası üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında 24500 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlara, Yapı Kredi Bankası, resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru paylaşıldı. Pazartesi günü itibariyle birlikte sizlerde Yapı Kredi Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirip, bu bankanın kredi politikalarına uygun olmanız durumunda 24500 TL İhtiyaç Kredisi kullanabilirsiniz. Yapı Kredi Bankası kredi politikalarına uygun alacak olan vatandaşların kredi puanı 1400 ve üzerinde olması ve daha önce bankalar üzerinden kredi kullanmış olması istenmektedir.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirerek ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlara 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak kredi imkanı sağlanmaktadır. Sms ile veya internet sitesi üzerinden yapmış olduğunuz başvuruların değerlendirmeleri sizin kredi notunuza göre, ve banka sicilinize göre, hemen sonuçlanacaktır.

SMS İLE BAŞVURU YAPIN!

Cep telefonunuz üzerinden SMS atarak, ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar, hızlı bir şekilde banka şubelerine gitmeden işlemlerini gerçekleştirebilmeleri için 44 11 numarasına SMS satabilmektedirler. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek bireysel, yazın boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak mesajı: 44 11 numarasına göndermeniz durumunda kredi kullanabilirsiniz. Tc Kimlik numaranız üzerinden yapılan sorgulama sonrasında kredi onayı alacak olan vatandaşlara banka hemen aynı gün içinde sonuç verir ve onaylanan krediyi de mobil uygulama üzerinden dilerseniz de banka şubeleri üzerinden kullanabilirsiniz. Banka şubeleri üzerinden yapmış olduğunuz ihtiyaç kredisi başvurusu sonrasında onaylanacak olan kredileriniz aynı gün içinde hesaplarınıza yatırabilirsiniz.