Kendinize Güvenmemenizin Sebepleri Nelerdir, Bir İnsan Neden Kendine Güvenmez?

İnsanların her an mutlu ve huzurlu hissetmesi mantıklı ve olanaklı bir durum değildir. Kişiler bazen duygusal zihinsel olarak tükenmiş, yorgun ya da stresli hissedebilmektedir. Fakat bu durum sürekli bir hal aldıysa insanlar kendilerine olan güvenlerini yavaş yavaş kaybedebilmektedir. Hayat kişilerin kendilerine olan güvenlerini kaybettiği zaman yaşaması zor bir hal alabilir ve bu şekilde var olan hayallerin de gerçekleşme ihtimali eskiye göre daha az olur. Kendinize güvenmemenizin sebeplerini detaylı bir şekilde haberimizin devamında sizler için listeledik.

Hayallerinizi gerçekleştirmek, hayatınızı istediğiniz gibi yaşamak ve başarılı olmak için kendinize güvenmeniz çok önemli bir durumdur. Kendinize olan güveniniz azaldığı zaman stresli mutsuz ve çaresiz hissedebilirsiniz. Kendinize olan güveninizi zaman zaman kaybettiğini düşünebilirsiniz ve bu şekilde zor bir süreç geçirebilirsiniz.

İnsanlar kendilerine duydukları güven azaldığı zaman stresli mutsuz ya da çaresiz bir hisse kapılabilir. Eğer olumsuz deneyimler yaşadıysanız geçmişte başarısızlıklarla karşılaştıysanız bu durum kendinize güvenmemenizin büyük bir sebebi olarak karşımıza çıkacaktır. Olumsuz deneyimler kişilerin hayatını zorlaştırabilir ve bu şekilde insanların içinde bulundukları ortamda güven kazanmaları da güç bir hal alabilir. Belirli bir görevde başarısız olduysanız ya da kötü bir deneyim yaşadıysanız gelecekteki yeteneklerinizden de şüphe duyabilirsiniz.

Kendinizi diğer insanlarla karşılaştır bak güven eksikliğine yol açan bir hareket olacaktır. Kendisi sürekli diğer insanlarla karşılaştırmayı bırakmanız gerekmektedir. Diğer insanlara ayak uyduramadığınızı düşündüğünüz zaman zihninizde başarısızlık duyguları hayal kırıklığı ya da düşük özgüven gibi düşünceler kendisini gösterebilir.

Destek eksikliği gibi bir durumda kişilerin özgüven hissetmesini engelleyebilir ve bu durum güven kaybetmenizde önemli bir faktör haline gelebilir. Eğer çevrenizde sizi cesaretlendiren ya da inanan bir insan yoksa bu durumda yeteneklerinize ve kendinize güvenmek zor bir hal alacaktır.