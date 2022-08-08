Kefilsiz ve belgesiz kredi için banka açıklama yaptı! QNB Finansbank 40.000 TL ödemeyi bu şartlarda yapacak

QNB Finansbank üzerinden yapılan yeni kredi kampanyasında kefilsiz ve gelir belgesiz olarak 40000 TL'ye kadar ödeme alacak olan kişilerin şartları, internet siteleri üzerinden yayınlandı. QNB Finansbank yapmış oldukları son kampanyalarda özellikle kredi kullanacak olan kişilere düşük faiz oranları ile birlikte ihtiyaç kredisi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyacımızın olması durumunda bu banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç vererek acil ihtiyaç kredisi kampanyasına sokacak ve onaylanan krediyi de 40000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak sizlere kefil istemeden ve belge istemeden verecek.

İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan kişiler banka kredi şartlarına uygun olmaları durumunda onay alacağını bilmesi gerekmektedir. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurularınızı gerçekleştirebileceğiniz bu bankalar üzerinden kredi puanı 1200 ve üzerinde olan vatandaşların bireysel müşteri olmaları durumunda işlemleri gerçekleştirilmektedir. Emekli olan ve hızlı bir şekilde kredi kullanmak isteyen sigortalı olarak çalışan vatandaşların daha önceki banka, çalışmalarından ötürü kredi sicilinde herhangi bir sıkıntı yok ise başvuru yaparak, Finansbank üzerinden 40000 TL kredi kullanabilir.

BAŞVURU

Acil ihtiyacımızın olması durumunda kredi şartlarına uygun olan kişiler cep telefonları üzerinden SMS atarak da bu bankanın kredi kampanyasına hızlı bir şekilde katılabiliyor. Başvurularını gerçekleştirecek olan kişilerin hızlı bir şekilde kredi kullanmak için, işlem yapmak istiyorlarsa cep telefonunun mesaj kısmına girerek TC kimlik numaralarını yazmaları ve bu mesajı: 50 30 numarasına göndermeleri gerekmektedir. Nakit ihtiyacı olan kişiler, hızlı bir şekilde buna yapabilecek ve onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabına yatırabilecek. Kampanya detaylarını öğrenmek istiyorsanız, bankanın resmi internet sitesine giriş yaparak hem buradan başvuru yapabilir hemde kredi hesaplamasını kolay bir şekilde yapabilirsiniz, bireysel olan müşteriler ihtiyaç kredisi başvurularını Finansbank, üzerinden 7 24 yapabiliyor.