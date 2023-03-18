Kefilim Yok Gelirim Yok Diyorsanız PTT’nin Bu Kredisi Tam Size Göre!

Birçok vatandaş, borçlarını ödemekte sorun yaşadığı ya da nakit sıkıntısı çektiği durumlarda, ihtiyaç kredilerinden faydalanmak için bankalara başvuru yapıyor. Kamu bankalarının da özel bankaların da farklı ihtiyaç kredisi seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlara finansal olarak destek olan bir diğer kurum ise PTT. Aktifbank ile iş birliği yapan PTT vatandaşlara avantajlı faiz oranları ile kredi çekme imkanı tanıyor.

Acil paraya ihtiyacı olan vatandaşların imdadına koşan PTT, Aktifbank ile yaptığı ortaklık sayesinde vatandaşlara herhangi bir koşul sunmadan ya da kefil göstermesini istemeden anında kredi veriyor. Çoğu banka madde madde şart koşarken ve hem kefil hem gelir belgesi gösterilmesini isterken PTT’nin istememesi kredi kampanyasını son derece avantajlı hale getiriyor.

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

PTT'nin sunduğu ihtiyaç kredisi için başvurmanız halinde yüzde 4,09’dan başlayan faiz oranları ile 80 bin liraya kadar kredi kullanabileceksiniz. PTT aracılığı ile ihtiyaç kredisi talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, en yakın PTT şubesine başvurabilirler. Başvuru sırasında belirli formların doldurulması istenir, ancak kişilerin bu bilgileri tamamen doğru doldurduğundan emin olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaparken herhangi bir kefil göstermenize gerek yoktur. Başvuruların onaylanmasının ardından para hemen hesaba yatırılır.

PTT İHTİYAÇ KREDİSİ BAŞVURUSUNDA NELERE DİKKAT EDİLMESİ GEREKİYOR?

PTT şubelerinden yapılacak ihtiyaç kredisi başvurularında dikkat edilmesi gereken hususlar şunlardır:

Başvuru için doğrudan size ait bir nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı gereklidir.

Aktifbank’ın talep ettiği belgeler doğru şekilde doldurulmalı ve imzalanmalıdır.

Aktifbank'tan alınacak olan ihtiyaç kredisi için belirlenen dosya masrafı, sigorta masrafı gibi tutarlar ödenmelidir.

İhtiyaç kredisi başvurusunun ardından cayma hakkı talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar, PTT şubeleri aracılık yapamadığı için taleplerini doğrudan Aktifbank'a iletmelidir. Bu sebeple kredi talebinden caymak isteyen vatandaşların başvurması gereken yer Aktifbank’tır.

PTT EMEKLİLİK KREDİSİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Emekli vatandaşlar maaşlarını PTT aracılığı ile alıyorsa hiçbir şart ya da kefil olmadan kolay bir şekilde PTT Aktifbank kredisine başvuru yapabilmektedir. Özellikle acilen paraya ihtiyacı olan vatandaşlara yardımcı olacak bu krediden yararlanmak için kendilerine en yakın PTT şubesine gitmeleri yeterli olacaktır. Gerekli belgelerin teslim edilmesi ve bankanın uygun görmesi halinde 80 bin liraya varan ödemeler anında hesaplara yatırılacaktır.

PTT EMEKLİ KREDİSİ ŞARTLARI NELER?

Aktifbank tarafından açıklanan bilgilere göre, emekli maaşını PTT’den alan vatandaşlar için hazırlanan kampanyada 3 aydan 36 aya kadar vade süresi sunulmaktadır ve 1.250 lira ile 80 bin lira arasında kredi limiti tanınmaktadır. Faiz oranı ise yüzde 4.09 olarak duyurulmuştur. Vatandaşlar kullanmayı talep ettikleri kredi miktarının binde beşi kadarlık bir tutarı kredi tahsis ücreti olarak ödemek zorundadır. Söz konusu kredi kampanyasından yalnızca emekli maaşını PTT’den alan ve yaşı en fazla 80 olan vatandaşlar faydalanabilecektir. Seçilen vade süresi ile müşteri yaşının toplamlarının 83 sayısını geçmemesi beklenmektedir.