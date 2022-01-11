Kazakistan'ın Protestoları Nazarbayev Dönemine Bir Son Mu Veriyor?

Geçen hafta Kazakistan'da protestolar ve ardından gelen şiddet sürpriz oldu.

Yüzlerce protestocunun batıdaki bir kasaba olan Zhanaozen'de artan yakıt fiyatlarına karşı yürüyüş yapmasından günler sonra, gösteriler hızla çeşitli sosyoekonomik şikayetlerin paylaşıldığı diğer şehirlere sıçradı.

Son olarak, protestocular kendilerinin ve birçok gözlemcinin yozlaşmış bir siyasi sistem olarak gördüklerine son verilmesini talep ettiler.

Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev önce akaryakıt fiyatlarını düşürme sözü verdi, ardından hükümeti görevden aldı ve sistemin simgesi olan eski cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev'i güçlü Güvenlik Konseyi başkanlığından çıkardı.

Hareketlerine rağmen, protestolar kısa sürede şiddetlendi.

İsyancılar dükkanları, polis karakollarını ve yerel yönetim binalarını bastı ve ülke kargaşaya düştü.

Tokayev, güvenlik güçlerine uyarı yapmadan ateş etme emri verdi ve - kanıt sunmadan - 20.000 yabancı eğitimli “teröristin” Almatı'nın ana şehrine saldırdığını iddia etti.

Başkanın talebi üzerine, Rusya liderliğindeki bir askeri ittifak olan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO) stratejik nesneleri korumak için Kazakistan'a asker gönderdi.

Resmi verilere göre 8 bin kişi tutuklandı.

Vatandaşlar ve polis de dahil olmak üzere düzinelerce kişi öldü. Sıkı bir şekilde kontrol edilen eski Sovyet devletinde güvenilir bilgi toplamak zor olduğundan, gerçek ücret daha yüksek olabilir.

Almatı merkezli Kazak insan hakları aktivisti, Kazakistan Uluslararası İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Bürosu direktörü ve Norveç Helsinki Komitesi Andrey Sakharov Özgürlük de dahil olmak üzere bir dizi insan hakları ödülü sahibi Yevgeniy Zhovtis, Al Jazeera ile yaptığı görüşmede 2010 Ödülü - Kazakistan'daki mevcut durum ve protestoların arkasındaki politika hakkında konuşuyor.

Almatı'da şu anda durum nedir?

Yevgeniy Zhovtis: Durum yavaş yavaş normale dönüyor. Yetkililerin ve güvenlik güçlerinin kentin kontrolünü tamamen ele geçirdiği açık. Muhtemelen şehrin bazı uzak bölgelerinde silahlı gruplara karşı operasyonlar devam ediyor, ancak genel olarak şu anda sakin, dükkanlar yavaş yavaş yeniden açılıyor, ancak bankalar hala kapalı.

Pazartesi günü, internet sabah 9'dan akşam 1'e kadar dört saat boyunca mevcuttu. İnsanlar yavaş yavaş evlerini terk etmeye başlarlar, ancak yine de çok az araba görülebilir, biraz daha şehir merkezinde. Şehir henüz hayata dönmedi ama yavaş yavaş normale dönüyor.

5, 6 Ocak ve 7'nin bazılarında şehir anarşi içindeydi. Sokaklarda neredeyse hiç polis ve asker yoktu. Yağmacılar vardı, bazı yerlerde insanlar karakolları bastı, tam bir kaos oldu. 8'inde, durumu yatıştırmak için bir operasyon başladı.