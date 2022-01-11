DSÖ, Tekrarlanan COVID Güçlendiricileri Uygulanabilir Bir Strateji Olmadığı Konusunda Uyardı

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa nüfusunun yarısından fazlasının önümüzdeki altı ila sekiz hafta içinde Omicron koronavirüs varyantı ile enfekte olacağını tahmin ettiği için, orijinal COVID aşılarının tekrarlanan takviye dozlarının ortaya çıkan varyantlara karşı uygun bir strateji olmadığını söyledi. .

Bu arada, devlet medyasına göre, Salı günü Çin'in merkezi Anyang şehrinde beş milyon sakin, son derece bulaşıcı suşun yayılmasını engellemek için yeni bir kilitlenmede ev hapsine başladı.

Başka yerlerde, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Mayıs 2020'de ülkenin ilk karantinası sırasında yaklaşık 100 personeli bir partiye içecek getirmeye davet eden bir e-postanın sızdırılmasının ardından vakalardaki yeni artış nedeniyle yeniden baskı altında.

İşte en son güncellemeler:

İrlanda'nın COVID-19 yakın temasları için kısıtlamaları gevşetmesi bekleniyor

İrlanda'nın, bir güçlendirici ile tam olarak aşılanmış olmaları ve semptomları yoksa, COVID-19'dan muzdarip biriyle yakın temas halinde olan kişilerin hareketlerine ilişkin kısıtlamaları kaldırması bekleniyor.

"Ana değişiklik ve tavsiye şudur: Şu anda bağışıklığınızı artırdıysanız, beş gün boyunca hareketlerinizi kısıtlamanız isteniyor. Bu gereksinim tamamen giderdi. Bu nedenle, bağışıklığı artırdıysanız kısıtlı hareket yok” dedi Sağlık Bakanı Stephen Donnelly.

Türkiye bir günde 74.000'den fazla vaka rekoru kırdı

Sağlık bakanlığı verilerinin gösterdiğine göre, Türkiye 24 saat içinde 74.266 yeni vaka kaydetti, bu da günlük en yüksek pandemi rakamı ve sağlık bakanını Omicron'un temsil ettiği tehlikeye karşı uyarmaya sevk etti.

Veriler, aynı dönemde koronavirüs ile ilgili 137 ölüm olduğunu gösterdi. Aralık ayı sonlarında günlük vakalar 20.000 civarındaydı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Omicron varyantına bağlı vakalar baskın hale geldikçe, Omicron risk grubundakiler için tehlike kaynağı olacak ve yaşlılar ve kronik hastalar arasında ölüme yol açabilecek" dedi.

Orta Amerika bankası Küba aşısını finanse ediyor

Orta Amerika Ekonomik Entegrasyon Bankası, ülkenin COVID-19 aşı programını desteklemeye yardımcı olmak için Küba'ya 53.1 milyon dolarlık bir kredi vereceğini söyledi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, taze fonlar 200 milyon ek çekimin üretimini üstlenecek.