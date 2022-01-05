Kazakistan'da Akaryakıt Zammı Sonrası Protestolar Patlak Verdi

Artan enerji fiyatlarına karşı protestolar Salı günü arka arkaya üçüncü gün Kazakistan'da gerçekleşti ve eski Sovyet cumhuriyetinde nadir görülen bir kitlesel muhalefet gösterisine işaret etti.

Polis, Salı günü Kazakistan'ın en büyük şehri Almatı'da eşi görülmemiş binlerce kişilik yürüyüşü kırmak için göz yaşartıcı gaz ve sersemletici bombalar kullandı.

İki AFP ajansı gazetecisinin bildirdiğine göre, protestocular dağılmayı reddettikten sonra polis ateş açtı ve orada 5.000'den fazla protestocunun bulunduğunu tahmin etti.

Gösteriler ilk olarak hafta sonu, petrol zengini batı Mangystau bölgesindeki Zhanaozen kasabasında, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) üzerindeki fiyat tavanlarının kaldırılmasıyla patlak verdi.

O zamandan beri, ülkenin Hazar Denizi kıyısındaki bölgesel merkezi Aktau ve Kazakistan'ın en büyük petrol üreticisi Tengizchevroil'in taşeronları tarafından kullanılan bir işçi kampı da dahil olmak üzere birçok kasaba ve şehre yayıldılar. Protestolara binlerce kişinin katıldığı bildiriliyor.

2011 yılında düzinelerce insanın hayatını kaybettiği petrol endüstrisi merkezi Zhanaozen'deki göstericiler, daha iyi ücret ve çalışma koşulları talep eden petrol işçilerinin kovulmasıyla tetiklenen protestolarda LPG fiyatının litre başına 120 tenge'den (0,27 $) yarıya indirilmesini talep etti. Geçen yıl yakıtın satıldığı seviye.

Perakendeciler fiyatı dörtte bir oranında düşürmeyi kabul ettiler, ancak Başkan Kassym-Jomart Tokayev'in hükümeti üretim maliyetleri nedeniyle daha fazla kesintinin imkansız olduğunu söyledi.

Fiyat daha önce düzenlenmişti, ancak yetkililer yapay olarak düşük fiyatların LPG üretimini imkansız hale getirdiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı 'diyalog' istedi

Tokayev, protestoları sakinleştirmek için harekete geçti.

Salı günü geç saatlerde Twitter'da yetkililerin "ülkede istikrarı sağlamak için" batı Mangystau bölgesinde LPG fiyatlarını düşürme kararı aldıklarını söyledi.

“Kolluk kuvvetlerine kamu düzeninin ihlal edilmemesi talimatı verildi. Göstericiler diyaloğa girmek için sorumluluk ve isteklilik göstermeli," dedi Tokayev Salı günü erken saatlerde.

Sözleri, sosyal medyada dolaşan videoların polisin Pazartesi akşamı Aktau'da protestocuları çevrelediğini göstermesinin ardından geldi.

Sosyal medyada, yetkililerin gösterilere yanıt olarak bazı bölgelerde interneti kestiği, haber sitelerini engellediği ve gazetecileri gözaltına aldığına dair haberler de yer aldı. Al Jazeera bu raporları bağımsız olarak doğrulayamadı.