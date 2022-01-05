Amerikalılar Rekor Sayılarda İşlerini Bırakmaya Devam Ediyor

Bugünlerde Birleşik Devletler iş piyasasında tam olarak kimin üstünlüğü elinde tuttuğuna dair devam eden şüpheler varsa, Salı günkü Çalışma Bakanlığı'ndan gelen son rakamlar onları rahat bırakmalıdır - çünkü işçilerin henüz karar verme yetkisine sahip değiller.

Salı günü yayınlanan en son İş Fırsatları ve İş Gücü Devir Hızı Anketi (JOLTS), 4,5 milyon Amerikalı'nın Kasım ayında işlerini gönüllü olarak bıraktığını gösterdi. Bu, bir önceki aya göre 382.000'lik bir artış anlamına geliyor.

Bu arada, açık işlerin sayısı Ekim'e göre yarım milyonun üzerinde bir düşüşle Kasım ayında 10,6 milyona düştü, ancak bu hala tarihsel standartlara göre önemli ölçüde yüksek.

Oteller ve restoranların yanı sıra perakende satış dahil olmak üzere müşteriye yönelik eğlence ve ağırlama işleri, en fazla sayıda işçinin çıkışlara yöneldiğini gördü. Ekim-Kasım ayları arasındaki düşüşlere rağmen en fazla iş bu sektörlerde de olmaya devam ediyor.

Rekora yakın iş fırsatlarıyla birleşen rekor yüksek işten ayrılma oranı, işletmelerin ücretlerini artırması ve kıt iş arayanları cezbetmek için faydaları tatlandırması nedeniyle işçilerin mevcut işverenlerini daha iyi anlaşmalar için terk ettiğini gösteriyor.

Ekonomi, 2020'de koronavirüs pandemisinin ilk günlerinde kaybettiği tüm işleri henüz geri alamadı ve devam eden işçi sıkıntısı, iş yaratma üzerinde ağırlık yarattı. ABD, Kasım ayında hayal kırıklığı yaratan 210.000 iş ekledi. Çalışan veya aktif olarak iş arayan insanları kapsayan işgücüne katılım oranı Kasım ayında artış gösterse de, salgın öncesi seviyelerin hala 1,5 puan gerisinde.

Ekonomistler, işletmeler için neden bu kadar az işçinin işe alınabileceği konusunda kafa yoruyor, ancak neden COVID-19'a yakalanma korkusundan çocuk bakımı zorluklarına, bebek patlamalarının erken emekliliğe ayrılmasına ve girişimci ruhlarını serbest bırakan işçilere kadar çeşitli faktörler iş kurmak için. faktörlerinin kendilerine ait olduğuna inanılmaktadır.

Sebep ne olursa olsun, işçiler büyük bir pazarlık konumundalar ve bu kaldıraç, bir yıl önceki aynı döneme göre Kasım ayında yüzde 4,8 artan ortalama saatlik kazançlarda açıkça görülüyor.

Yine de, bu maaş artışı enflasyona ayak uyduramıyor. Fed'in ekonomide temel enflasyon için tercih ettiği gösterge olan Kişisel Tüketim Harcamaları, Kasım ayında bir yıl öncesine göre yüzde 5,7 arttı.

Kasım JOLTS araştırması, COVID-19'un Omicron varyantı ABD genelinde yayılmadan önce yapıldı. Ancak Cuma günü Aralık ayı istihdam raporunun açıklanmasıyla birlikte ABD işgücü piyasasına ilişkin önemli bir okuma daha yapılacak.