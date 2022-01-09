Kazakistan: İsyanlarda 160'tan Fazla Kişi Öldü, 5.000 Kişi Tutuklandı

Orta Asya'nın en büyük ülkesini geçen hafta sarsan isyanların ardından Kazakistan'da 160'tan fazla kişi öldü, 5.000 kişi tutuklandı.

Yerel basında Pazar günü aktarılan içişleri bakanlığı, ilk tahminlerin ölümcül şiddet olaylarından sonra yaklaşık 175 milyon avroluk (198 milyon dolar) maddi hasara yol açtığını söyledi.

Bakanlık, 100'den fazla işyeri ve bankanın saldırıya uğradığını ve yağmalandığını ve yaklaşık 400 aracın imha edildiğini söyledi. Rusya'nın Sputnik haber ajansı Pazar günü yaptığı açıklamada, ikisi çocuk olmak üzere toplam 164 kişinin şiddet olaylarında öldürüldüğünü söyledi. Kazakistan'ın ana kenti Almatı'da şiddetin en kötüsünün yaşandığı 103 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İçişleri Bakanı Erlan Turgumbayev, "Bugün ülkenin tüm bölgelerinde durum istikrara kavuştu" dedi ve "Ülkede düzeni yeniden tesis etmek amacıyla terörle mücadele operasyonu devam ediyor" dedi. Gürcistan'ın başkenti Tiflis'ten bildiren Al Jazeera'dan Robin Forestier-Walker, ölü sayısının artmasının beklendiğini söyledi. 5 ve 6 Ocak'ta saatlerce süren çatışmalar, şiddet ve kurşunlama - ağır makineli tüfek ateşi ve patlamalar nedeniyle ceset sayısının artmasını bekliyoruz" dedi.

"Buna ek olarak, sözde terörle mücadele operasyonu ülke genelinde hala devam ediyor - bu nedenle Kazak hükümetinin durumun kontrolünü geri almaya çalıştığı çok büyük bir operasyon devam ediyor." Kazakistan'ın ana şehri Almatı'ya göreceli bir sakinlik geri dönerken, polis bazen insanların merkez meydanına yaklaşmasını durdurmak için havaya ateş açtı. İçişleri bakanlığı, huzursuzlukla ilgili 125 ayrı soruşturma kapsamında toplam 5.135 kişinin sorgulanmak üzere gözaltına alındığını söyledi.

Vur-öldür politikası

Yaklaşık 19 milyon insanın yaşadığı enerji zengini ülke, Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev'in "haydutlar ve teröristler" olarak nitelendirdiği kargaşayı sona erdirmek için vur-öl emri vermesine yol açan ayaklanmaların ardından düzinelerce kişinin ölümüyle sonuçlanan bir haftalık şiddetle sarsıldı. ”.

Akaryakıt fiyatlarındaki artış, bir hafta önce batı il bölgelerinde huzursuzluğu ateşledi, ancak bunlar, ülkenin 30 yıllık bağımsızlığındaki en ölümcül şiddet patlaması sırasında isyanların patlak verdiği ve polisin canlı mermi kullanarak ateş açtığı ekonomik merkez Almatı da dahil olmak üzere hızla büyük şehirlere ulaştı.

Tokayev'in daveti üzerine, Rusya liderliğindeki Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü (CSTO), Ukrayna kriziyle ilgili yeni müzakereler öncesinde Rusya-ABD ilişkilerinde yüksek gerilimli bir zamanda gelen bir müdahale olan düzeni yeniden sağlamak için asker gönderdi.

Cumhurbaşkanlığı ofisinden Tokayev'in başkanlık ettiği bir güvenlik brifingini detaylandıran bir açıklamada, "CSTO üye ülkelerinin birleşik barışı koruma birliğinin koruması altında bir dizi stratejik tesis devredildi" dedi.

Eski lider Nursultan Nazarbayev, 2019'da cumhurbaşkanlığını Tokayev'e devredinceye kadar herhangi bir eski Sovyet devletinin en uzun süre görev yapan hükümdarıydı. Ailesinin, adını taşıyan amaca yönelik olarak inşa edilmiş başkent Nur-Sultan'da nüfuzunu koruduğuna yaygın olarak inanılıyor.

Radio Free Europe muhabiri Bruce Pannier, Tokayev'in Rus askeri güçlerini göreve çağırma kararının Kazak halkı tarafından bir "zayıflık işareti" olarak algılanacağını söyledi.

“Aslında terörist saldırılar ve darbe girişimi olduğunu söylediği şeyleri bastırmak için kendi güvenlik güçlerini serbest bırakmak istediği bir bakıma anlaşılabilir - ki bu oldukça saçma çünkü kesinlikle çoğu barışçıl protestocu olan iki farklı grup var. Pannier, Çekya'nın başkenti Prag'dan yaptığı konuşmada, "Kazakistan" dedi.

"Ancak bununla ilgili ilginç olan şey, Rusya'nın önderlik ettiği Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü'nün, huzursuzluk olduğunda hiçbir üye devletinde fiilen asker konuşlandırmamış olması" diye devam etti.

“Tüzük, bu üye devletlerin dış bir tehditle karşılaşmadıkça müdahale etmemesi gerektiğini belirtiyor - Tokayev bu teröristleri 'uluslararası teröristler' olarak adlandırarak ve ülke dışında eğitildiklerini öne sürerek sağladı.”

Geçen Çarşamba günü, Tokayev, Nazarbayev'i, önemli bir etkiye sahip olmaya devam ettiği ülkenin Güvenlik Konseyi başkanlığından çıkardı. Kazakistan'ın eski istihbarat şefi ve iki kez Başbakan Karim Masimov da Cumartesi günü vatana ihanet şüphesiyle tutuklandı.