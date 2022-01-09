40 yaş üstü EYT mağdurları için müjdeli haber geldi!

Emeklilik çalışma hayatında yıpranan insanın kendine vakit ayırabileceği bir süre ve yaşamının devamını ekonomik anlamda garanti altına almasıdır. Bu 40 yaş üstü bireyler için mümkündür.

EYT mağduru 40 yaşından büyük olan vatandaşlar için müjdeli haber geldi! İşte haberin detayları…

Emeklilik her çalışan vatandaşın doğal hakkıdır. Uzun yıllar çalışmış olan vatandaşların çalışma hayatı boyunca kendilerine ayıramadığı vakitlerde iş hayatında ki yoğun çalışma sebebiyle kendine ve çevresine ayıramadığı ilgi ve alakayı gezip görmek istediği yerleri bu süre zarfında karşılaması için sunulmuş bir fırsattır. Artık bu fırsattan 40 yaş üstü çalışan vatandaşlar da yararlanabilecek.

Emeklilik bir insanın kendine vakit verebileceği bir dönemdir. Fakat ekonomik imkanların yeterli olmaması sebebiyle 40 yaş üstü çalışan vatandaşlar için ise artık bu mümkün olacak ve EYT'ye takılmayacak olan 40 yaş üstü vatandaşlar en yakın zamanda emekli olabilecekler ve engelli emeklilik aylıkları bağlanılacak. Uzun süre, bir meslekte icra eden bir çalışan iseniz fakat bir iş kazası sonucu bedensel engelli oldu iseniz artık sizde engelli kategorisinden emekli olabileceksiniz. 40 yaş üstü vatandaşlar gerekli bedensel engellilik şartlarını yerine getiriyorsa yani azami koşulları sağladığı takdirde emekli olabilecek.

Malulen Emekli Olma Şartları Açıklandı!

İlk olarak aranan şart 40 yaş üzerinde olmak. Azami ölçüde engelli olmak bu koşulları sağlayan tüm çalışanlar artık emekli olabilecekler.

Erken Emeklilik Başvuruları Nasıl Yapılacak?

Bedensel engelli emekliliği için gerekli koşulları sağlayabilen çalışan vatandaşlar SGK il müdürlüklerine giderek fiziki olarak elden yazılı dilekçeyle başvuru sağlayabilirler. İşlemlerin sonrasında yapılan başvurular kontrol edilip azami ölçüde vatandaşlar da engel olup olmadığına ve gerekli koşulları sağlayıp sağlamadığına bakılacak. Bu aşamada kadın ve erkek çalışan vatandaşlar farklı kategorilerde değerlendirmeye alınacak kadınlarda doğum süreleri prim gün sayısından düşülecek ve erkeklerde vatani görev olan askerlik, aynı şekilde prim gün sayısından düşülerek belirli oranlarda erken emekli olacaklardır.

Sizlerde malulen emekli olmak istiyorsanız bağlı bulunduğunuz ilin SGK İl Müdürlüklerinden bilgi alabilir ve başvuruda bulunabilirsiniz.