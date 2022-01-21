Fırat Çelik’ten Duygusal “Anne” Paylaşımı

Fatmagül'ün Suçu Ne isimli televizyon dizisinde sergilediği oyunculuk performansı ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ve adını duyuran başarılı oyuncu Fırat Çelik, BluTV'de yayınlanmaya başlayan Saklı isimli dizi ile 6 senelik bir ara sonrasında tekrardan ekranlara dönüş yapmıştı. Paris'te hayatına devam eden ve orada bir kafe işleten yetenekli oyuncu Fırat Çelik, Saklı dizisinin çekimlerinin sona ermesi sonrasında yaşadığı şehir olan Paris’e geri döndü ve bir sosyal medya paylaşımına imzasını attı.

Oyuncu, Paris'e gider gitmez imajında da yenilik yapmayı ihmal etmedi ve yapmış olduğu yenilik ile dikkatleri üzerinde topladı. Yakışıklı oyuncu bugüne kadar hep dalgalı saçları ile görmeye alışkın olduğumuz saçlarını kazıttı ve sosyal medya hesabı üzerinden yeni imajını takipçilerinin beğenisine sundu. Oyuncu yapmış olduğu sosyal medya paylaşımında yeni imajını hayranları ile paylaşırken sevenlerinden de tam not aldı.

Geçtiğimiz günlerde ünlü oyuncu Fırat Çelik sosyal medya hesabı üzerinden annesi ile birlikte çekildiği fotoğrafı yayınladı. Yakışıklı oyuncu Fırat Çelik annesinin doğum gününü paylaştığı fotoğraf ile kutladı ve “Annem doğum günün kutlu olsun” şeklinde bir açıklama yazmayı da ihmal etmedi.

Fırat Çelik tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında oyuncunun annesi olan benzerliğiyle dikkat çeken ayrıntılar arasında gösterildi. 30 senedir Fransa'da yaşayan ünlü oyuncunun Almanya doğumlu olduğu da biliniyor. Yakışıklı oyuncu, bugüne kadar Fransa’da çok sayıda tiyatro oyununda da rol aldı ve adından söz ettirdi. Türk seyircilerinin karşısına ise ilk olarak 2019 senesinde Kış Masalı isimli dizi ile çıkan Fırat Çelik, daha sonra Fatmagül'ün Suçu Ne isimli projede hayat verdiği Mustafa karakteri ile kariyerinin parlama noktasını yaşamıştı.

Oyuncu son olarak 2015 yılında çekilen Poyraz Karayel dizisinde rol almış ve bu dizi ardından bir süre boyunca Fransa'da yaşamaya devam etmişti.