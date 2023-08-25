Bankaların emeklilere özel sunduğu promosyon kampanyaları Eylül ayı öncesi güncelliğini koruyor. SSK, Bağ-kur emeklisi olanlar veya ilk kez emekli olacaklar için geçerli bu kampanya 9 bin TL'ye kadar ek ödeme alabilme fırsatı sunuyor.

Yapı Kredi Mobil müşteri hesabı bulunanlar, emeklilik maaşını e-devlet üzerinden veya online ortamda bankaya taşıyanlar bankanın sunduğu geri ödemesiz nakit promosyon teklifinden yararlanabiliyor.

YAPI KREDİ 9 BİN TL PROMOSYON BAŞVURUSUNU KİMLER YAPABİLİR?

Yapı Kredi banka şubesine gitmeye gerek kalmadan emekliye özel 9 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapıyor. 31 Ağustos tarihine kadar geçerli olan kampanyadan yararlanmak isteyen her emekli tek tuşla maaş hesabını bankaya taşıyarak alınacak ilk maaşa ek 9 bin TL teklifini değerlendirebilir.

Yapı Kredi SGK emeklisi için sunduğu bu teklifi tek bir şartla kabul ediyor. 3 yıl boyunca Yapı Kredi Bankası'nda kalma sözü veren emekli şartsız 9 bin TL'ye kadar promosyondan yararlanacak. Promosyon taahhütnamesinin imzalanmasının ardından herhangi bir koşul öne sürülmeden alınacak maaşın ardından 3 iş günü içerisinde hesaba yatırılacak.

YAPI KREDİ 9 BİN TL PROMOSYON EK ÖDÜLÜ!

Yapı Kredi 7.500 TL'ye kadar sunduğu nakit promosyon teklifi ek ödül taahhüdü kapsamında iki yeni fatura ödeme talimatı veren banka emeklisi için 500 TL ek nakit ödülü kazandırıyor. Öte yandan kart başvurusunda bulunan ve alışveriş yapan her Yapı Kredili emekli 1.000 TL'ye kadar nakit promosyon ödülü kazanıyor.

YAPI KREDİ AĞUSTOS AYI GÜNCEL PROMOSYON TABLOSU

Yapı Kredi ile en az 7.500 TL emekli maaşı alan tüm banka müşterileri aylık maaş tutarına göre değişen promosyon ödemesini hesabında bulacak. Toplamda 9 bin TL'ye kadar promosyon ödemesi yapan banka ilk maaşla birlikte en fazla 16 bin 500 TL ödeme yatıracak. Yapı Kredi güncel promosyon ödemesine dair tüm tutar listesi aşağıdan incelenebilir:

-3.500 TL'ye kadar emekli aylığı alana 4.500 TL

-3.500 TL - 7.500 TL arası emekli aylığı alana 5.250 TL

-7.500 TL - 10.000 TL arası emekli aylığı alana 6.750 TL

-10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alana 7.500 TL