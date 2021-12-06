Katar ve Türkiye, Afganistan'ın İstikrarını Sağlamak İçin Birlikte Çalışacak

Katar dışişleri bakanı, ülkesinin Afganistan'daki durumu ele alma konusundaki tutumunu yineledi ve Doha'nın savaşın parçaladığı ülkede insani ve ekonomik çabaları artırmaya yönelik çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Pazartesi günü Katar'ın başkenti Doha'da Türk mevkidaşı ile düzenlediği ortak basın toplantısında Şeyh Muhammed bin Abdulrahman Al Thani, Katar'ın, Taliban'ın devralmasından sonra kaotik sahnelerin bulunduğu Kabil'in uluslararası havaalanının devam etmesini sağlamak için müttefiki Türkiye ve Taliban yetkilileriyle birlikte çalışacağını söyledi.

Şeyh Muhammed, çiftin yedinci yıllık Katar-Türkiye Stratejik Diyaloğu kapsamında bir araya geldikten sonra Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte gazetecilere konuşuyordu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani'nin eş başkanlığındaki iki günlük toplantının Salı günü askeri, sağlık, turizm, ve eğitim sektörleri, diğerleri arasında.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin Afganistan'da "barış ve istikrar" için çalışmak istediğini, uluslararası toplumu Taliban ile diyaloga girmeye ve onları siyasi ve insani tarafı "farklılaştırmaya" çağırdığını söyledi.

"Afganların acil insani yardıma ihtiyacı olduğu için yaptığımız bu" dedi ve Türkiye'nin insani yardım sunma ve Kabil'in havaalanının açık kalmasını sağlama konusunda Katar ile işbirliği yaptığını da sözlerine ekledi.

Katar ve Türkiye, siyasi, ekonomik ve askeri düzeylerde güçlü ve stratejik bir ilişkiye sahiptir. Yüksek Stratejik Komite, iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmek amacıyla 2014 yılında kurulmuştur. Pazartesi günü, iki bakan gazetecilere çeşitli bölgesel ve uluslararası sorunları gözden geçirdiklerini ve ilişkileri daha da güçlendirecek adımları tartıştıklarını söyleyerek güçlü bağlarını yeniden teyit ettiler.

Tartışılan bölgesel meseleler arasında, Katar ve Türkiye'nin ülkenin batısında BM tarafından tanınan hükümeti desteklediği Libya'da devam eden çatışma vardı. İki yetkili Suriye'deki savaşı da tartıştı ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın hükümetinin Arap Birliği'ne yeniden katılmaya davet edilebilmesi için acilen "siyasi bir çözüme" ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şeyh Muhammed, "siyasi çözüme" yönelik ciddi adımlar atmadan Suriye ile ilişkileri normalleştirmenin "anlamsız" olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, "Esad'a Arap Birliği'ne gelmesi için serbest geçiş teklif edecek durumda olduğumuzu düşünmüyorum" dedi.

Siyasi bir çözümün yokluğu, "bu rejimi İdlib'e yönelik saldırganlığını sürdürmesi için cesaretlendirecek" diyerek, Suriye'nin kuzeybatısındaki Türkiye sınırında isyancıların elindeki son yerleşim bölgesine atıfta bulunarak - birkaç muhalefet grubunu destekliyor.