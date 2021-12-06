Bir Sonraki Salgın Daha Ölümcül Olabilir

Oxford-AstraZeneca aşısının yaratıcılarından biri, gelecekteki pandemilerin COVID-19'dan bile daha ölümcül olabileceğini, bu nedenle salgından alınan derslerin israf edilmemesi ve dünyanın bir sonraki viral saldırıya hazır olmasını sağlaması gerektiğini söylüyor.

Oxford Üniversitesi'nde aşı profesörü olan Sarah Gilbert, Richard Dimbleby Dersinde BBC'ye göre dünyanın bir sonraki virüs için daha iyi hazırlandığından emin olması gerektiğini söyledi.

Johns Hopkins Üniversitesi'ne göre, yeni koronavirüs dünya genelinde 5.26 milyon insanı öldürdü, trilyonlarca dolarlık ekonomik çıktıyı sildi ve milyarlarca insan için hayatı alt üst etti.

"Gerçek şu ki, bir sonraki daha kötü olabilir. Daha bulaşıcı, daha ölümcül veya her ikisi de olabilir” dedi Gilbert. Bu, bir virüsün hayatımızı ve geçim kaynaklarımızı tehdit ettiği son sefer olmayacak” dedi.

“Yaptığımız ilerlemeler ve edindiğimiz bilgiler kaybolmamalı” dedi.

Sağlık uzmanlarına göre, düşük gelirli ülkelerde aşılara sınırlı erişim, zengin ülkelerdeki “sağlıklı ve varlıklı” kişiler güçleniyor.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından SARS-CoV-2 pandemisinin ele alınmasını gözden geçirmek üzere kurulan bir sağlık uzmanları paneli, kalıcı fon ve yeni bir anlaşma yoluyla pandemileri araştırmak için daha fazla yetenek çağrısında bulundu.

Bir teklif, pandemi hazırlığı için yılda en az 10 milyar dolarlık yeni finansman içindi. COVID-19 salgını ilk olarak 2019'un sonlarında Çin'de tespit edildi. Virüse karşı rekor sürede aşılar geliştirildi. Gilbert, Omicron varyantının spike proteininin, virüsün bulaşabilirliğini arttırdığı bilinen mutasyonlar içerdiğini söyledi.

Gilbert, "Aşılar tarafından veya diğer varyantlarla enfeksiyon tarafından indüklenen antikorların Omicron ile enfeksiyonu önlemede daha az etkili olabileceği anlamına gelebilecek ek değişiklikler var" dedi.

"Daha fazlasını öğrenene kadar dikkatli olmalı ve bu yeni varyantın yayılmasını yavaşlatmak için adımlar atmalıyız." Varyant, Birleşik Krallık'ta hızla yayıldı ve bazı politikacılar ve toplum kesimleri bekle-ve-gör yaklaşımını tavsiye ettiği için bilim adamları ve gözlemcilerden karantina önlemleri çağrılarına yol açtı. Pandemi başladığından bu yana Birleşik Krallık'ta ölüm sertifikalarında belirtilen COVID-19 nedeniyle yaklaşık 170.000 kişi öldü, dünyanın en kötü geçiş ücretlerinden biri.