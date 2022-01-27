Katar 2022 Dünya Kupası Elemeleri Devam Ederken Tehlikede Olan Şey Ne?

Katar'da sekiz stadyum hazır ve Dünya Kupası biletleri bir haftadır satışta.

Şimdi kalan turnuva yuvalarını yakalama yarışı devam ediyor. Sıralamaların koronavirüs pandemisi tarafından kesintiye uğramasıyla birlikte, Amerika ve Asya'daki takımlar için fikstürler önümüzdeki hafta boyunca sıkıldı.

Bu, kıtanın milli takımlarının Dünya Kupası playofflarının planlandığı gibi oynanacağı Mart ayına kadar oynamamasına rağmen, Avrupa'nın en iyi liglerinin sezon ortasında ara vermek zorunda kalacağı anlamına geliyor.

Ardından dikkatler, 1 Nisan'da Katar'ın başkenti Doha'da, Haziran ayında yapılacak olan ve Orta Doğu'nun ilk Dünya Kupası için 32 takımlı sahayı tamamlayan kıtalararası playofflar öncesinde gerçekleştirilecek olan final turnuva çekilişine çevrilecek.

Şimdiye kadar kimler kalifiye oldu?

Arjantin

Belçika

Brezilya

Hırvatistan

Danimarka

İngiltere

Fransa

Almanya

Hollanda

Sırbistan

ispanya

İsviçre

Katar

Kuzey ve Orta Amerika ve Karayipler

CONCACAF'ta, üçlü başlıklara sahip olağandışı bir Ocak uluslararası penceresi için havada bir ürperti olacak.

ABD Perşembe günü, başlama için beklenen sıcaklığın -4C (25F) olduğu Columbus, Ohio'da El Salvador'a ev sahipliği yapıyor. ABD daha sonra Pazar günü Kanada'yı oynamak için Hamilton, Ontario'ya gidiyor ve ABD'nin Minnesota kentindeki St Paul kentinde Honduras'a karşı pencereyi tamamlamak için ilerliyor.

Bu arada, 1986'dan bu yana ilk kez Dünya Kupası'nda forma giyen Kanada'nın deplasmanda kalan altı maçından dördü yolda – Honduras ve El Salvador'daki maçlar Amerikalılarla ev sahibi buluşmasını sandviç yapıyor.

2018'i kaçırdıktan sonra Dünya Kupası'na dönmek isteyen ABD, 14 maçın sekizinin ardından Kanada'nın bir puan gerisinde 15 puanla Kuzey ve Orta Amerika ve Karayipler bölgesinde ikinci sırada yer alıyor. Meksika ve Panama'nın 14'er puanı bulunuyor, onu Kosta Rika (dokuz), Jamaika (yedi), El Salvador (altı) ve Honduras (üç) takip ediyor.

İlk üç takım hak kazanır ve dördüncü takım Okyanusya şampiyonu, muhtemelen Yeni Zelanda'ya karşı playoff'a kalır.

Güney Amerika

Son sıradaki Venezuela dışında, diğer yedi CONMEBOL ülkesi, Katar'da Brezilya ve Arjantin'e katılmak için hala çekişiyor ve dört eleme kaldı.

Üçüncü sıradaki Ekvador, Perşembe günü Brezilya'yı yenerek dört doğrudan eleme noktasından birine yaklaşabilir.

Peru ve Kolombiya, Ekvador'un dördüncü ve beşinci Cuma günü karşılaşacakları karşılaşmanın altı puan gerisindeler.

Bir sonraki noktada, Perşembe günü Arjantin'e ev sahipliği yapan Şili ve dokuzuncu sıradaki Paraguay'ın ev sahipliği yapacağı Uruguay yer alıyor.

Bolivya Cuma günü Venezüella'da sekizinci sıradaki takımı eleme yerlerinden ayıran iki puanla oynuyor.

CONMEBOL elemelerinin Mart ayında sona ermesinin ardından beşinci sırada yer alan takım, Haziran ayında kıtalararası playofflarda bir Asya takımını yenerek hala turnuvaya katılabilir.

Asya

İran Perşembe günü Irak'ı yenerek üst üste üçüncü Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edebilir.

Güney Kore ayrıca önümüzdeki hafta çift yönlü maçından A Grubu'ndan bir yer kapabilir - Lübnan ve Suriye'ye karşı.

Ancak art arda dört Dünya Kupası'nda yer aldıktan sonra, Avustralya'nın diğer gruptaki kalifikasyonu, galibiyetsiz üç maçtan sonra dengede.

Avustralya'nın Umman'a 4 puanlık üstünlüğü var. Ancak ikinci sırada Avustralya, önümüzdeki hafta Çin ve Suudi Arabistan'ı yenen Japonya'nın sadece bir puan gerisinde yer alıyor.

1990'daki tek Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanan BAE, önümüzdeki hafta Suriye ve İran'da son sırada yer alarak, bir puan gerideki Lübnan ve bir puan geride olan Irak'ın önüne geçmekten kaçınmaya çalışıyor.

Afrika

Kıta şu anda Afrika Uluslar Kupası'na ev sahipliği yaparken, beş Dünya Kupası temsilcisi, 10 grup kazananının yer aldığı Mart ayındaki playofflara kadar karara bağlanmayacak. Mısır ve Senegal berabere kalırken Liverpool takım arkadaşları Mohamed Salah ve Sadio Mane arasında bir çatışma olacak, bu da ülkelerden birinin arka arkaya ikinci bir Dünya Kupası'na katılmayacağı anlamına geliyor. Afrika Kupası'nda çeyrek finale çıkamayan Gana ve Nijerya arasında da bir karşılaşma var.

Afrika Kupası çeyrek finalisti ve ev sahibi Kamerun'un Dünya Kupası'ndaki yerinin önünde duran Cezayir, geçen hafta grup aşamasında kıtasal gösteriyi üç maçta bir puanla terk etti.

Şu anda son sekiz Afrika Kupası'na odaklanan Fas, Mart ayında Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile evinde ve deplasmanda oynayacak.