ABD'li Öğretmen Rusya'da 'Büyük Çaplı' Uyuşturucu Kaçakçılığı Yapmaktan Tutuklandı

Rusya içişleri bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, Moskova'daki ABD Büyükelçiliği'nin eski bir çalışanı olan Marc Fogel'in geçen yıl Ağustos ayında gümrükten geçmekte olduğunu ve eğitimli köpeklerin bagajına tepki gösterdiğini söyledi.

Açıklamanın neden tutuklamadan aylar sonra yapıldığı belli değildi.

“Şüpheli, büyükelçilik topraklarındaki soruşturmadan saklanabileceğinden, Khimki şehir mahkemesi gözaltı şeklinde bir kısıtlama önlemi seçti” dedi.

"Yabancının bagajında ​​marihuana ve haşhaş yağı bulundu. Uyuşturucular dikkatli bir şekilde gizlendi ”dedi.

Açıklamada, kontakt lens kutularında marihuana saklandığı, e-sigara kartuşlarında ise kenevir yağı bulunduğu belirtildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı, Fogel ve eşinin geçen yıl Mayıs ayına kadar diplomatik dokunulmazlığa sahip olduğunu söyledi.

Açıklamada, tutuklandığı sırada Moskova Anglo-Amerikan Okulu'nda ders vermeye başladığı belirtildi.

Açıklamada, Fogel'in "büyük çaplı kaçakçılık ve uyuşturucu bulundurmakla" suçlandığı belirtildi.

Amerikan elçiliği

ABD büyükelçiliği AFP haber ajansına yaptığı açıklamada, "Yurt dışındaki ABD vatandaşlarına yardım etme sorumluluğumuzu ciddiye alıyoruz ve durumu izliyoruz" dedi.

Misyon, gizlilik hususlarını öne sürerek daha fazla yorum yapmayı reddetti. Birkaç Amerikalı şu anda Rus hapishanelerinde tutuluyor. Rusya'da gözaltında tutulan en önde gelen ABD vatandaşı, 2018'de casusluk suçlamasıyla tutuklanan bir otomobil parçaları şirketinde eski bir güvenlik görevlisi olan Paul Whelan.

Trevor Reed, iki Rus polis memurunu yumruklamakla suçlandığı sarhoş bir kavga nedeniyle 2019 yılında tutuklanan eski bir ABD deniz piyadesidir.

Rus yetkililer, 2011 yılında ABD'ye uyuşturucu kaçakçılığı yapmaktan hüküm giyen sözleşme pilotu Konstantin Yaroshenko da dahil olmak üzere Amerikan hapishanelerinde tutulan Ruslarla ABD mahkumlarını takas etmeyi teklif etti.

Washington'un Moskova'yı Ukrayna'yı işgal etmeyi planlamakla suçlamasıyla ve Kremlin'in NATO'nun doğuya yayılmasını durdurmasını talep etmesiyle Rusya ve ABD arasındaki gerilim yükseliyor.