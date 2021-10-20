Akbank kartı olan müşteriler dikkat! Banka bugün ödeme yapıyor, hesaplarınızı kontrol edin

Akbank üzerinden yapılan son dakika duyurusu ile birlikte Akbank kredi kartı veya bankamatik kartı olan kişilere Acil para ihtiyaçlarında 3000 TL'ye kadar ödeme yatacak. Akbank'ın resmi internet sitesi üzerinden ve akbank'ın sosyal medya hesapları üzerinden yapılan bu duyuru ile birlikte özel bankalar arasında en çok tercih edilen banka olan Akbank kendi müşterilerine 3000 TL'ye kadar artı para vereceğini duyurdu.

Ayrıca acil ihtiyaçlarını da kullanabileceğiniz 3000 TL ihtiyaç kredisi de bu banka üzerinden istediğiniz zaman Başvuru yaparak alabileceksiniz. Artan para sıkıntısı önlemlerini gidermek isteyen bankalar arasında gösterilen Akbank özellikle hızlı bir şekilde ihtiyaç kredisi kampanyasına katıldığı müşterilerine hemen sonuç verecek.

İnternet bankacılığı üzerinden ve bankanın müşteri hizmetleri üzerinden istediğiniz zaman Başvuru yapabileceğiniz gibi Banka hesabı olan kişilerin almış oldukları internet bankacılığı şifresi ile birlikte Akbank direkt uygulaması üzerinden de kredi başvurusu ve artı para başvurusu yapabilirsiniz.

Akbank ihtiyaç kredisi 3000 TL nasıl alınır?

Akbank bankamatik kartı hesabı olan müşterilere vermiş olduğu 3000 TL nakit avans limiti veya ihtiyaç kredisi limitini başvuru yapmak istiyorsanız internet bankacılığı şifresi alarak banka şubelerine gitmeden gelir belgesiz ve masrafsız olarak kullanabilirsiniz. Akbank t.c. kimlik numaranız ile birlikte yapılacak sorgulamada kredi notu uygun olan kişilere hemen sonuç verecek ve onaylanan limite kadar hemen Kredi hesaplarına yatırılacak.

Akbank direkt uygulaması üzerinden başvuru yapmak istemeyen kişiler SMS atarak hemen Bu banka üzerinden ne kadar kredi onayı alabileceklerini görebilirler. Akbank direkt uygulaması üzerinden yapacağınız kredi başvurusu sonrasında banka sizleri hızlı bir şekilde sonuç verir ve bu sonuca göre de hızlı bir şekilde hesaplarınıza para yatar. Sms ile başvuru yapmak istiyorsanız Kredi yazın boşluk bırakın ve t.c. kimlik numaranızı da yazarak bu mesaja 4425 numarasına gönderin. 4425 numarasına göndermiş olduğunuz mesaj sonrasında banka sizleri 10 dakika içerisinde bankanın belirlediği Kredi politikalarına göre değerlendirme yaparak sonucu iletecektir.

Akbank'ta nereden başvuru yaparsınız yapın onay almanız durumunda isterseniz en yakın banka şubesine giderek buradan ihtiyaç kredisi başvurusunu değerlendirmeye sokabilir ve onayınızı alarak hemen aynı gün içerisinde kullanabilirsiniz.