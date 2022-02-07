Kanada'nın NDP Lideri: Kamyoncu Konvoyu Gov't'yi 'Devirmeyi' Hedefliyor

Yeni Demokrat Parti (NDP) lideri Jagmeet Singh, kamyoncular ve destekçilerinden oluşan konvoyun Ottawa'da tahribata yol açması nedeniyle Kanada'nın ülkenin başkentindeki hükümet karşıtı protestoya dış müdahale ve desteği soruşturması gerektiğini söyledi.

Pazartesi sabahı gazetecilere konuşan Singh, konvoyun belirtilen amacının "hükümeti devirmek" olduğunu söyledi.

"Bunun bir protesto olmadığı açıktır; Bu, hükümeti devirmeye çalışmak için bir eylemdir ve dış müdahaleyle finanse ediliyor ve bunu araştırmamız ve durdurmamız gerekiyor - özellikle ABD'den gelen bu dış müdahalenin akışını durdurmalıyız." diyen Singh, partisi Avam Kamarası'nda en fazla sandalyeye sahip dördüncü parti oldu.

Başbakan, "Konvoya ve gördüğümüz artan gerginliğe yanıt vermek için parlamentoda acil bir tartışma çağrısında bulunuyoruz." diye de ekledi.

Kanadalı kamyoncular ve destekçilerinden oluşan konvoy, Kanada'nın ABD ile kara sınırını geçmek için kamyoncuların COVID-19'a karşı tamamen aşılanmasını gerektiren bir emri kınamak için 28 Ocak'ta Ottawa'ya gelmeye başladı.

Kanada Anti-Nefret Ağı kar amacı gütmeyen grubun bildirdiğine göre, "Özgürlük Konvoyu" adı verilen konvoy, İslamofobik, Yahudi karşıtı ve diğer nefret dolu görüşleri savunan tanınmış aşırı sağcı isimler tarafından düzenlendi. Protestocular 29 Ocak'ta Ottawa'da yürüyüş yaparken, çok sayıda kişi Kanada'da tüm koronavirüs kısıtlamaları kaldırılana kadar yaklaşık 1 milyon kişiye ev sahipliği yapan şehirde kalma sözü verdi.

Bazı konvoy organizatörleri tarafından hazırlanan bir mutabakat anlaşması, Senato ve Genel Vali'yi aşı mandaları, aşı pasaportları ve koronavirüsle ilgili para cezaları da dahil olmak üzere bu tür tüm bordürleri kaldırmayı veya "yasal yetki pozisyonlarını derhal istifa etmeye" çağırıyor.

Konvoy katılımcıları birkaç gün boyunca kornalarını sürekli çaldılar, yerleşim sokaklarını kapattılar, gece geç saatlerde havai fişekler açtılar, yerel halkı taciz ettiler ve genellikle başkentin şehir merkezindeki günlük yaşamı aksattılar.

Pazartesi öğleden sonra, bir Ottawa yargıcı konvoy katılımcılarının şehir merkezi yakınlarında korna çalmalarını yasaklayan 10 günlük geçici bir mahkeme emri verdi. Karar, yerel halk adına açılan bir toplu dava önerisine yanıt olarak geldi. Yargıç Hugh McLean, CBC News tarafından bildirdiği gibi, "Boynuzları öttürmek, bildiğim hiçbir büyük düşüncenin ifadesi değildir." dedi.

Bu arada, hafta sonu GoFundMe, şirketin hizmet şartlarını ihlal ettiği için konvoy için birkaç milyon dolar toplayan bir bağış kampanyasını kaldırdığını açıkladı. Tüm katkıları iade edeceğini söyledi. GoFundMe, "Polis şiddeti ve diğer yasadışı faaliyetlerle ilgili polis raporlarıyla, daha önce barışçıl olan gösterinin bir işgale dönüştüğüne dair kolluk kuvvetlerinden kanıtlar aldık." dedi.

"Hiçbir koşulda ABD'deki herhangi bir grup Kanada'daki yıkıcı faaliyetleri finanse etmemelidir. Dönem. Tam durak." diyen bruce Heyman, eski Başkan Barack Obama döneminde ABD'nin Kanada büyükelçisi olarak görev yaptı ve Cumartesi günü bir tweet attı.