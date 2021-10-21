Fas, Artan Covid Vakaları Nedeniyle İngiltere Uçuşlarını Yasakladı

Fas hükümeti, birkaç İngiliz havayolu ve tatil şirketine uçuşların Çarşamba günü saat 23:59'dan bir sonraki duyuruya kadar askıya alınacağını söyledi. Fas ile Almanya ve Hollanda arasındaki uçuşlar da askıya alındı. BBC, yorum için Fas büyükelçiliği ve turizm ofisinin yanı sıra İngiltere Dışişleri Bakanlığı ile temasa geçti.

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi'nden alınan son rakamlar, Fas'ın 14 Ekim'de haftalık bildirilen koronavirüs vakalarının oranının 100.000 kişi başına 10,4 olduğunu, buna kıyasla Birleşik Krallık'ta 100.000 kişi başına 445,5 olduğunu söyledi.

Salı günü, İngiltere 43.738 yeni Covid-19 enfeksiyonu bildirdi ve yeni vakalar arka arkaya yedi gün boyunca 40.000'in üzerinde. Pazartesi günü hastanede yatan hasta sayısı bir haftada artarak 7.749'a yükseldi. Günlük rakamlar genellikle Salı günleri daha yüksek olsa da, Mart ayından bu yana en yüksek sayı olan 223 ölüm daha kaydedildi.

Birleşik Krallık hükümeti, Fas hükümetinin Birleşik Krallık ile Fas arasındaki doğrudan uçuşları belirsiz bir süre için askıya aldığını belirtmek için Fas'a seyahat konusundaki tavsiyesini güncelledi. Birleşik Krallık yolcularının ülkeden seyahat etmeleri yasak değildir, ancak bunu yapmak için üçüncü bir ülke üzerinden seyahat etmeleri gerekir.

Tavsiye, Birleşik Krallık yolcularının en az iki hafta boyunca tam olarak aşılanmış olduklarını veya uçağa binmeden en fazla 48 saat önce yapılmış bir PCR testinin negatif olduğunu kanıtlamaları gerektiğini belirtir. Ayrıca vardıklarında Fas makamlarına bir Halk Sağlığı Yolcu formu sunmaları istenecektir.

EasyJet bunun bu sabah söylendiğini söyledi. İngiltere, Almanya ve Hollanda'dan Fas'a giden uçuşlarını 30 Kasım'a kadar iptal etti. Havayolunun Manchester ve Gatwick'ten Marakeş'e iki uçuşu vardı ve bugün İngiltere'ye geri dönüş nedeniyle dönüş müşterileri için "feribot seferleri" olarak faaliyet gösterecek.

Fas hükümetinden daha fazla rehberlik almadan önce, geri dönüş uçuşu seçenekleri olarak önümüzdeki günlerde gelen uçuşları gerçekleştirmeyi planladığını söyledi. EasyJet'ten yapılan açıklamada, "Uçuşları iptal edilen tüm müşterilerle ücretsiz transfer, kupon alma veya para iadesi gibi seçenekleriyle iletişime geçiyoruz" denildi.

British Airways, Heathrow'dan aynı varış noktasına olan bir uçuşu iptal etti, bu arada tatil operatörü Tui, Fas hükümeti tarafından da temasa geçildiğini doğruladı. Tui, "Başka bir destinasyona değişiklik veya tam bir geri ödeme dahil olmak üzere seçeneklerini görüşmek üzere kalkış tarihinde müşterilerle iletişime geçiyoruz. Müşterilerimize bu süre zarfında gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür etmek istiyoruz." dedi.

Tur operatörü, şu anda Fas'ta yaklaşık 2.000 İngiliz yolcusu olduğunu söyledi, ancak bu yolcuları erken geri getirmenin gerekip gerekmediğini henüz doğrulamadı. Uçuş yasağı, önümüzdeki hafta Fas'ta yarı dönem tatil rezervasyonu yapan İngiltere ve Galler'deki aileleri etkileyecek. Fas Ulusal Havalimanları Ofisi, politikanın "bir sonraki duyuruya kadar" yürürlükte kalacağını söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Fas'a seyahatle ilgili tavsiyesini en son gelişmeleri içerecek şekilde güncelledi.

Fas'tan Birleşik Krallık'a dönen yolcuların, uçuşların normal şekilde devam ettiği İspanya veya Fransa gibi üçüncü bir ülke üzerinden alternatif bir rota ayarlamak için havayolu veya tur operatörüyle iletişime geçmeleri gerektiğini söylüyor.