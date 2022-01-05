İsrail, Açlık Grevindeki Filistinli Tutukluyu Serbest Bırakmayı Kabul Etti

Avukatı, suçsuz yere hapsedilmesini protesto etmek için 141 gündür açlık grevinde olan Filistinli bir tutuklunun, İsrail ile önümüzdeki ay serbest bırakılması için anlaşmaya varılmasının ardından orucuna son vermeyi kabul ettiğini söyledi.

40 yaşındaki beş çocuk babası Hişam Abu Hawwash, bir mahkumun herhangi bir suçlama veya yargılama olmaksızın süresiz olarak tutulduğu bir tedbir olan “idari gözaltı” altında tutulmayı protesto etmek için açlık grevine başlayan çok sayıda Filistinliden sonuncusu.

İdari tutuklular, kendilerine yöneltilen suçlamalardan habersiz “gizli delil” ile tutuklanıyor ve mahkemede kendilerini savunmalarına izin verilmiyor.

Ebu Havvava'nın avukatı Cevad Boulos Salı günü yaptığı açıklamada, İsrail'in 26 Şubat'ta kendisini serbest bırakma sözü vermesinin ardından açlık grevini sona erdirmeyi kabul ettiğini söyledi. İsrailli yetkililerden hemen bir yorum yapılmadı.

Filistinliler işgal altındaki Batı Şeria ve kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde Ebu Havva'yı desteklemek için yürüdüler. Filistin İslami Cihad örgütü, gözaltında ölmesi halinde İsrail'e karşı askeri harekat tehdidinde bulunmuştu.

Mahkum grupları, Ebu Havvava'nın "yakın ölüm tehlikesiyle" karşı karşıya olduğu konusunda uyarmıştı.

Abu Hawwash, son haftalarda tutukluluklarını protesto etmek için yemek ve su vermeyi reddeden çok sayıda mahkûmun sonuncusu. Açlık grevcileri, İsrail makamları serbest bırakılmalarını kabul edene kadar genellikle uzun süre hastanede kalıyor.

Kendinden önceki pek çok kişi gibi, Abu Hawwash da geçen ay hastaneye kaldırıldı. Yerel basında çıkan haberlere göre, son birkaç gün içinde komaya girip çıktı ve geçici olarak görme ve konuşma yeteneğini kaybetti.

Ramallah'tan bildiren El Cezire'den Nida İbrahim, Abu Hawwash'ın hayatı hakkında "birçok korku" olduğunu ve karısı ve avukatının Salı akşamı onunla birlikte hastanede olduğunu söyledi. Açlık grevi, serbest bırakılan mahkum Samer Issawi'nin başlattığı ve 2013'te sona eren sekiz aylık açlık grevinden bu yana en uzun süre oldu.

'Hayatını tehlikeye attı'

Filistin Mahkumlar Kulübü, İsrail'in son zamanlarda idari gözaltı kullanımını yoğunlaştırdığını ve bu nedenle, bireylerin yargılanma hakkını reddeden tedbirle mücadele etmek amacıyla açlık grevi yapan mahkumların sayısında bir artış olduğunu söyledi.

Grup ayrıca, yalnızca 2021'de Filistinli mahkumlara karşı 1.600'den fazla idari gözaltı emri çıkarıldığını söyledi. Addameer mahkum hakları grubuna göre bugüne kadar İsrail hapishanelerinde ve gözaltı tesislerinde en az 500 idari tutuklu bulunuyor. Addameer'den mahkum destek avukatı Milena Ansari, Abu Hawwash'ın serbest bırakılacağı duyurusunu memnuniyetle karşıladı.