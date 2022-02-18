Tunus'un IMF İle Görüşmeleri: Söz Konusu Olan Nedir?

Tunus ve Uluslararası Para Fonu, durgunluk, kamu borcu, enflasyon ve işsizlikle boğuşan bir ekonomi için potansiyel bir milyar dolarlık kurtarma anlaşmasına göz dikerek ön görüşmelerde bulunuyor.

Kuzey Afrika ülkesi Pazartesi günü, "derin reformlar" ve kamu harcamalarında kesinti çağrısında bulunan WASHINGTON merkezli kriz kredi kuruluşu Washington ile görüşmelere başladı.

Ancak zaten bir araya gelmekte zorlanan pek çok Tunuslu, acı verici reformlar içeren bir anlaşmanın onları çok daha kötü durumda bırakabileceğinden korkuyor.

Tunus neden yeni bir kredi istiyor?

Tunuslular, 2011'in başlarında uzun süredir hükümdar olan Zine El Abidine Ben Ali'yi deviren isyandan bu yana on yıllık ekonomik durgunluğa katlandılar.

IMF'nin 2013 yılında 1,7 milyar dolar ve 2016 yılında 2,8 milyar dolar karşılığında yaptığı iki kredi anlaşması, ülkenin kamu maliyesini düzeltmek için çok az şey yaptı.

Koronavirüs salgını, resmi verilere göre 2020'nin başından bu yana 80.000 küçük ve orta ölçekli firmayı iflasa veya ülke dışına gönderen derin bir durgunlukla ekonomiyi daha da sıkıştırdı.

Aynı dönemde işsizlik yüzde 15,1'den 18,4'e yükseldi ve enflasyon insanların alım gücünü tüketmiş oldu.

Devrimden bu yana kişi başına düşen gayrisafi yurt içi hasıla (GsyİH) beşte bir oranında azaldı. Ancak ekonomist Ezzedine Saidane, Tunus'un en büyük zorluğunun büyüyen kamu borcu olduğunu söyledi.

AFP haber ajansına verdiği demeçte "Kamu borcu, gayri safi yurtiçi hasılanın yüzde 100'ünden fazlası olan benzeri görülmemiş bir seviyededir." diyen T

Tunus'taki Batılı bir diplomat afp'ye adının gizli tutulması koşuluyla verdiği demeçte, Tunus'un kamu sektörü maaşlarını ödemek için borç aldığını söyledi.

Saidane, bunun Tunus'un uluslararası alanda borçlu olarak güvenilirliğine ağır geldiğini söyledi.

Moody's derecelendirme kuruluşu Ekim ayında Tunus'un Caa1'e olan borcunu B3'ten düşürerek ülkenin temerrüde doğru kayabileceği konusunda uyardı.

Saidane, "Tunus'un denizaşırı ülkelerden gelen kaynakları seferber etmek için güvenilirliğinin bir kısmını yeniden inşa etmek için kaçınılmaz olarak IMF'den geçmesi gerekecek." diye de ekledi.

IMF'nin ne talep etmesi muhtemel?

IMF, Tunus'un bütçe açıkları ve özellikle kamu sektörü ücret tasarısı konusundaki endişelerini kamuoyu önünde dile getirdi.

Kredi verenin giden Tunus elçisi Jerome Vacher geçen ay AFP'ye verdiği demeçte, "Bu, özellikle iş ortamını iyileştirmek için çok derin, yapısal reformlara ihtiyaç duyan bir ekonomi." dedi.

Kamu harcamalarında sancılı kesintiler talep etme rekoruna sahip olan IMF'nin, Vacher'in ekonominin büyüklüğüne göre dünyanın en yükseklerinden biri olduğunu söylediği devletin maaş faturasını kesmek için kredi şartlandırması muhtemel.

Kamu harcamalarının yarısından fazlası, 12 milyonluk ülkede yaklaşık 650 bin kamu görevlisinin maaşlarını ödemeye devam ediyor.

Bunun da ayrıca, Tunus'un genişleyen kamu şirketleri vergi mükellefleri pahasına en az 150.000 kişiyi istihdam ediyor - IMF'nin eğitim, sağlık ve altyapıyı finanse edebileceğini söylediği para.

Kredi verenin enerji sübvansiyonlarına son verilmesini talep etmesi de muhtemeldir ve bunun yerine bazı fonlar doğrudan en yoksul ailelere nakit olarak dağıtılır.