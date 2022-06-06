Elon Musk: Twitter Bot Hesaplarla İlgili Açıklama Sunmadan Satın Alma Gerçekleşmez

Milyarder Elon Musk , sosyal medya platformu bot ve spam hesaplarında talep ettiği verileri sağlamazsa Twitter'ı satın almak için 44 milyar dolarlık bir anlaşmadan çekilmekle tehdit etti.

Pazartesi günü Twitter'a bir mektupta , Tesla ve SpaceX CEO'sunun avukatları, şirketi platformu satın alma anlaşması kapsamında "bilgi haklarına direnmek ve engellemekle" suçladı.

"Bu, Twitter'ın birleşme sözleşmesi kapsamındaki yükümlülüklerinin açık bir maddi ihlalidir ve Bay Musk, işlemi tamamlamama hakkı ve birleşme sözleşmesini feshetme hakkı da dahil olmak üzere bundan kaynaklanan tüm hakları saklı tutar" diye yazdılar.

Twitter, anlaşmayı üzerinde anlaşılan fiyat ve şartlarda kapatmayı planladığını söyledi.

Şirket Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Twitter, birleşme anlaşmasının şartlarına uygun olarak işlemi tamamlamak için Musk ile işbirliği içinde bilgi paylaşmaya devam edecek" dedi.

Nisan ayında Twitter yönetim kurulu, platformu Musk'a 44 milyar dolara satmayı oybirliğiyle kabul etti , ancak anlaşma hala hissedarların onayını gerektiriyor.

Anlaşmayı o zaman açıklayan bir açıklamada Musk, "spam botlarını yenmenin" platform için en önemli önceliklerinden biri olacağını söyledi.

Ancak geçen ay Musk, satın almanın sorun nedeniyle askıya alındığını söyledi.

Musk 13 Mayıs'ta Twitter'da "Spam/sahte hesapların gerçekten de kullanıcıların yüzde 5'inden daha azını temsil ettiği hesaplamasını destekleyen ayrıntılar bekleyen Twitter anlaşması geçici olarak askıya alındı" dedi. Ancak daha sonra anlaşmaya "taahhüdünü" sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Pazartesi günü uzmanlar, Musk'ın satın alma anlaşmasından çekilmek isteyebileceğini veya platformun değerini yeniden değerlendirmeye çalışabileceğini söyledi.

Bright Trading LLC'nin tescilli bir tüccarı olan Dennis Dick Reuters haber ajansına verdiği demeçte, "Alıcının pişmanlığı olduğu ve fiyatta herhangi bir indirim elde etmeye çalıştığı oldukça açık ve bence başarılı olabilir" dedi.

“Sosyal medya hisselerindeki satışları görebilirsiniz ve fazla ödeme yaptığını fark etti… tüm bunlar sadece fiyatta indirim elde etmek için kullanılan taktikler.”

Boston College'da hukuk profesörü olan Brian Quinn de Associated Press haber ajansına Musk'ın "anlaşmadan bir çıkış yolu ya da fiyatın yeniden müzakeresi için kaldıraç sağlayacak bir şey aradığını " söyledi.

AP ve Reuters'in bildirdiğine göre, Musk anlaşmadan çekilirse, 1 milyar dolarlık bir ayrılık ücreti için kancaya gelebilir.