Kamyoncular Ottawa'da Kanada'nın Aşı Zorunluluğunu Protesto Etti

Yüzlerce kamyoncu, Başbakan Justin Trudeau'nun ABD sınırını geçmek için gereken COVID-19 aşısı zorunluluklarını protesto etmek için dev kamyonlarını Kanada'nın başkenti Ottawa'ya sürdü.

Doğudan ve batıdan gelen sözde "Özgürlük Konvoyu" , sınır ötesi kamyoncular için aşı gereksinimine karşı bir miting olarak başladı , ancak güçlü bir aşı karşıtı çizgiyle pandemi sırasında hükümetin aşırı erişimine karşı bir gösteriye dönüştü.

Bir AFP haber ajansı gazetecisinin bildirdiğine göre, protestonun Cumartesi günü resmen başlamasına iki saatten fazla bir süre kala, Ottawa şehir merkezinin sokakları kamyonlarla dolup taştı ve düzinelerce havalı kornanın kesintisiz kornası havayı doldurdu.

31 yaşındaki işadamı Philippe Castonguay, parlamento binasının dışında bir protestocu, “Her şeyin durmasını istiyorum, bu önlemler haksız” dedi.

Çok az kişi maske taktı, ancak rüzgarın soğuduğu sıcaklık eksi 21 santigrat derece (eksi 6 Fahrenhayt) olduğu için birçoğu kar maskesi takmıştı. Bir federal hükümet kaynağı, günün sonunda yaklaşık 2.700 kamyonun beklendiğini söyledi.

Protesto öncesinde sosyal medyada bazı organizatörlerin kullandığı şiddetli söylem, görevde olan polisi endişelendirdi.

Ottawa polis şefi Peter Sloly Cuma günü yaptığı açıklamada, "Buraya zarar vermek veya başkalarının zarar vermesine neden olmak için gelmeyi seçenler için elimizden gelenin en iyisini yapmaya hazırız" dedi ve gösterinin "büyük ölçekli" olacağını ekledi.

CBC haber kaynağının bildirdiğine göre, Trudeau ve ailesi güvenlik endişeleri nedeniyle Ottawa şehir merkezinde yaşadıkları evi terk ettiler.

Cuma günü Trudeau, Kanada Basınına gösteriyle bağlantılı olası şiddet konusunda endişeli olduğunu söyledi. Bu haftanın başlarında, konvoyun Kanadalıların görüşlerini temsil etmeyen “küçük bir azınlık” temsil ettiğini söyledi.

Kanada'nın sınır ötesi kamyoncularının yaklaşık yüzde 90'ı ve nüfusun yüzde 77'si iki COVID aşısı aşısı oldu.

'Dinlenme hakkı'

Trudeau, Ekim ayında seçim arifesinde federal işçiler için bir aşı talimatı açıkladı ve ardından geçen ay hem Kanada hem de ABD, sınır ötesi kamyoncular için bir aşı dayattı.

Muhafazakar lider Erin O'Toole, aşı yönergelerine karşı çıkıyor ve Cuma günü bazı kamyoncularla görüştükten sonra protestoya destek verdiğini ifade etti.

Toplantıdan sonra O'Toole, "Sesini duyurma haklarını destekliyorum ve Justin Trudeau'yu endişelerini duyması için bu çalışkan Kanadalılarla görüşmeye çağırıyorum" dedi.