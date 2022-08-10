Kamu Bankalarından Beklenen Hamle Geldi! Emekliler Artık 10 Bin TL Promosyon Alacak!

Emekli maaş promosyonu nakit şekilde 7.250 TL ile en yüksek rakama ulaşırken bankacılar ise 10. 000 TL’lik rakamın kısa bir zaman içinde görüşeceğini ifade etti.

Promosyon yarışında bankalar vatandaşlara birbirinden güzel emekli promosyon maaşları sunmaya devam ediyor. Yarışa kamu bankalarının da dahil olması ile birlikte nakit ödemenin daha da artacağı ifade edilebilir. Şimdiye kadar emekli maaş promosyonu nakit 7.250 TL’ye kadar çıkarken bankacılar bu rakamın 10. 000 TL’ye çıkacağını ifade ederken hatta 20. 000 TL’ye de çıkacağı yönünde söylentiler de bulunuyor. İşte detaylar…

Kamu Bankalarından Beklenen Hamle Geldi!

Temmuz ayında hem asgari ücrete hem emekliye hem de memurlara yapılan zamlardan sonra gözler emekli maaş promosyonlarına çevrildi. Bankalar bu konuda birbiri ile yarışa girdi. 2015 senesinde bazı bankalar 300 TL emekli maaş promosyonu verirken bu rakam günümüzde 7.250 TL ile zirve noktasına çıktı. Ancak bankacıların ifade ettiğine göre bu ramak gelecek günlerde 10. 000 TL’yi de geçeceği yönünde görünüyor.

Bankalar emekli ve memur maaşlarına yapılan zamlardan sonra emekli maaş promosyonları konusunda birbirileri ile adeta yarışa girdi. Her bir banka vatandaşlara farklı bir imkân sağlamaya başladı. En yüksek promosyonu Garanti BBVA ve Yapı Kredi bankası vererek her iki banka da maaşın miktarına göre değişiklikler yaparak ağustos ayından itibaren 7. 250 TL promosyon ödemesi yaptı. En yüksek promosyon veren bankalardan bir diğeri de TEB olarak 5.500 TL verirken diğer bankalarda rakamlar değişti. Ayrıca emekli promosyonlarında QNB Finansbank, ING Bank ve Akbank da 7. 000 TL’ye varan ödemeler yaptı.

Emekliler Artık 10 Bin TL Promosyon Alacak!

Temmuz ayında maaşlara gelen düzenleme ile hem emekli hem de memur maaşlarına ciddi oranda zam yapılmıştı. Bu zamlardan sonra hem kamu bankaları hem de özel bankalar emekli maaş promosyonu yarışına girdi. Bankalar yeni emekli olanlar, emekli maaşını taşımak isteyenler ya da kendi müşterilerine birbirinden cazip ve güzel promosyonlar, fırsatlar sunmaya başladı. Her bir bankada farklı şartlar ve imkanlar bulundu. Bankalar arasında en yüksek emekli maaş promosyonu veren bankalar Yapı Kredi Bankası ve Garanti BBVA 7. 250 TL ile ilk sırada yer alırken diğer bankalar bu sıralamayı takip etti.

Bankacılar 7. 250 TL emekli maaş promosyonundan sonra kamu bankalarının da sürece dahil olması ile dengelerin değişebileceğini ifade etti. Özel bankalar 3 yıllık taahhütler ile 7. 000 TL emekli maaş promosyonu verirken kamu bankalarının 10. 000 TL ve üzeri promosyon vereceği iddia edildi. Kamu bankalarının emekli maaş promosyon yarışını daha da kızıştıracağa benziyor. Bankalar bu konuda birbirleri ile yarışırken vatandaşlar da hangi bankadan emekli olmaya ya da hangi bankaya emekli maaşını taşıyacağına karar vermekte zorlanıyor.

Yeni emekli olacak vatandaşların bankaların web sayfasında yer alan koşulları yerine getirmesi ile promosyondan faydalanabilecek. Öte taraftan önemli bir noktayı daha vurgulamakta yarar var. Şöyle ki; kamu bankaları daha emekli maaş promosyonları hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı dolayısıyla kamu bankaları normal kurum maaş ihalelerinde 3 yıl taahhüt ile 20. 000 TL’ye kadar promosyon imkanı sağlayabiliyor. Kızışan bu yarışta ilerleyen zamanlarda bakalım hangi banka ne kadar promosyon verecek merak konusu oldu. Vatandaşların dört gözle beklediği emekli maaş promosyonları takip edilmeye devam edilecek.