Kara Listede Olanlar Bu Bankalardan Kredi Kullanabilecek!

Vatandaşlar maddi imkansızlıklardan dolayı ya da sebebi ne olursa olsun zamanında ödenmeyen kredilerden dolayı bankalar tarafından takibe alınır. Vade günü geldiğinde taksitini geciktirmiş olan vatandaşa gecikme faizi işler.

Vatandaşlar vadelerinde ödenmeyen borçlarından dolayı bankalarca takibe alınır. Vadesi gelmiş olan bir borcun vaktinde ödenmemesi banka açısından güvenirliğin düşmesi anlamına gelir. Düşük kredi notu nedeni ile kredi alma imkânı bulunmaz. Kredi notu düşük olan vatandaşlara bankalar kredi kullandırma konusunda temkinli davranarak onay vermez.

Artık kredi notunuz düşük olsa bile kredi kullanabileceksiniz. Endişeye gerek kalmadan kredinizi kullanma imkanına sahip olabilirisiniz. Bazı bankalar kredi notu düşük dahi olsa vatandaşa kredi imkânı sunuyor. Hangi bankalar düşük kredi notu olanlara kredi veriyor. Detayları haberimizde bulabilirisiniz.

Kredi ödemelerinde yaşanan aksaklıklar kredi notunun düşmesine neden olur. Kredi notunun düşük olması halinde ise bankaların çoğu kredi kullandırma konusunda sıcak bakmayabilir. Fakat bazı kamu bankaları kredi notuna bakmaksızın temel ihtiyaçlar için kredi kullanmak isteyen vatandaşlara bireysel ihtiyaç kredisi imkânı sunuyor.

Kredi Notu Düşük Olanlar Fırsatlarından Yararlanabilir

Bankaları kredi kullanacak olan vatandaşların başvuruların onaylamandan önce gelir seviyesini dikkate alarak onay veriyor. Geri ödeme konusunda sorun olup olmayacağı dikkate alınarak kontrol sağlanıyor. Bunun yanı sıra başvuru yapan kişinin geçmişteki borçları düzenli ödeme durumunu da göz önünde tutuyor. Koşulları sağlayan vatandaşlara ihtiyaç kredisi konusunda onay veriyor.

Kamu bankalarından alınacak olan 36 ay vade nakit destek için yapılacak geri ödeme 6 ay erteleniyor. 5 bin TL tutarında ihtiyaç kredisi kullanımında aylık ödenecek tutar olarak 200 TL civarında, 36 ay vade imkânı ve tutar olarak kullanılacak 7 500 lira değerindeki krediye ise aylık ödeme 300 TL civarında bulunuyor. Aynı seçeneklerin mevcut olduğu kredide 10 bin liralık ihtiyaç kredisi kullanıldığında ise ödenecek aylık tutar 400 TL civarındadır. Maddi imkansızlıklardan dolayı temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorluk yaşayanlar, başvuru yaparak istedikleri tutardaki kredilere başvuru yaparak ihtiyaçlarını temin edebilirler.