Kamu Bankaları Vatandaşların Kredi Notuna Göre 3 Gün İçinde 50.000 TL Ödeyeceğini Açıkladı! Aylık Ödemesi Olmayacak...

Kamu bankaları olan Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan yeni duyuruda, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin aylık ödemesi olmayan kredi kampanyasına katılabilmeleri için 50000 TL'ye kadar başvuru yapmaları gerekiyor.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapmış olduğunuz kredi başvurularında 50000 TL'ye kadar kredi onayı almanız durumunda banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, aynı gün içinde destek ödemelerinden faydalanarak kredi kullanabilecekler ve bu kredilerde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabileceklerdir.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden yapılan kredi kampanyalarında 50000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere 3 ay ertelemeli olarak yeni bir kredi kampanyası haberi geldi.

ÖDEMELER 3 AYDA BİR OLACAK!

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, aylık taksit ödemesi olmayan bu kredi kampanyasına katılarak, 3 ayda bir veya 2 ayda bir kredi ödemesi yapabilirsiniz.

İNTERNET BANKACILIĞI KREDİSİ VAR!

Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için ihtiyaç kredisi alacakları bu kampanyada banka kredi puanı uygun olması durumunda, Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank üzerinden 7 24, internet bankacılığını kullanarak kredi alabileceğini söylemek isteriz. Banka hesabınızın olması durumunda internet bankacılığı uygulamaları üzerinden kredi başvurusunda bulunarak işlemlerini gerçekleştirecek olan kişilere gelir belgesiz ve masrafsız olarak kredi imkanı sağlanmaktadır.

BANKA ŞUBESİNDEN BAŞVURU!