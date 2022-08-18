Akbank hesabınız varsa sizin için açıklama yapıldı! 15 gün içinde başvuru yapmanız şart!

Akbank üzerinden başlatılan yeni ihtiyaç kredisi kampanyasında 50000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan vatandaşların banka hesapları olması durumunda, 15 gün içinde başvuru yapmaları ile birlikte en düşük faiz oranlarından yararlanacağı açıklandı. Akbank kendi bankasında hesabı olan vatandaşların cep telefonlarına SMS ile bu kampanya hakkında bilgiler gönderdi.

Eğer ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak istiyorsanız ve başka gerçekleştirmek istiyorsanız, hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabileceğiniz bu kredi kampanyalarından faydalanabilecek ve nakit kredi olarak hemen aynı gün içinde hesaplarınıza ödeme yatıra bileceksiniz.

Başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişileri aynı gün içinde desteklemeleri verilecek ve onaylanan bu kredilerde de 3 ay ertelemeli olarak işlem yapılarak, krediler kullandırılacaktır.

Akbank üzerinden 15 gün içerisinde ihtiyaç kredisi başvurusu yapmanız isteniyor!

Akbank, Üzerinden İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşların banka hesapları olması durumunda, Akbank Direkt uygulamasına giriş yaparak buradan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabileceği haberi geldi.

Akbank Direkt uygulaması üzerinden ihtiyaç kredisi kampanyasına giriş yaparak, kredi başvurusunda bulunacak olan kişilere gelir belgesiz olarak 36 ay vadeye kadar işlemler yapılarak kredi kullandırılacağı açıklandı.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, sizlerde, Akbank üzerinden yapmış olduğunuz bu ihtiyaç kredisi kampanyası başvurusu ile birlikte aynı gün içinde hesabınıza ödeme alabilecek ve nakit kredi kullanmanız ile düşük faizli kredilerden yararlanabileceksiniz. 15 gün içerisinde başvurularını gerçekleştirecek olan kişiler, acil ihtiyaç kredisi başvurularını ayrıca cep telefonları üzerinden SMS atarak da başvuru yaparak alabilmektedir. Sms ile ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, kredi yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı: 44 25 numarasına göndermesi durumunda, Akbank üzerinden yapacağı kredi başvurusu sonucunu 5 dakika içerisinde kısa mesaj ile alacaktır. En yakın banka şubesi üzerinden de kredi başvurusu yapabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen vatandaşlar, kredi puanı uygun olması durumunda aynı gün içinde hızlı birşekilde kredi kullanabilmektedirler.