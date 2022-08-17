Kamu Bankaları Bir İlke İmza Attı! Uygun Faiz Oranları ile Taşıt, İhtiyaç ve Konut Kredisi Fırsatı…

Türkiye Merkez Bankası tarafından uygulanan para sıklaştırma politikaları devam ederken, bankalar da her hafta faiz oranlarını güncelliyor.

Yaz aylarında vatandaşların hem taşıt hem de konut kredilerine olan talepleri artmış durumda. Pandeminin getirdiği sıkıntıların geride kalması ile birlikte vatandaşlar ihtiyaçlarını karşılamak için de kredi başvurusunda bulunuyor. Vatandaşlardan talep arttıkça bankaların sunmuş oldukları kredi taleplerinin çevresi de genişliyor. Bankalar bu aşamada farklı olarak değişik kredi imkanları sunsa da faiz oranların yüksekliği başvuru oranı olumsuz yönde etkiliyor. Vatandaşları düşünen kamu bankaları piyasadaki en düşük faiz oranları ile müşterilerin karşısına çıkıyor.

Konut Kredisi Kampanyalarında Son Durum

Kamu bankaları vatandaşlara uygun faiz oranları ile konut kredisi paketleri sunuyor. 120 aya varan vadeler ile konut kredilerinde esnek ödeme imkanları mevcut. Üç ay ertelemeli ödemelerde müşterilerin başvuruları bekleniyor.

Konut kredisinde söz sahibi olan Halkbank, aylık 1,38 faiz oranı ile emekli, çalışan ve özel sektör çalışanlarına, bunun yanı sıra maaş müşterilerine özel kampanyalar sunuyor. Bir diğer kamu bankası olan Ziraat Bankası ise konut kredisinde aylık 1,37 faiz oranı ile müşterilerinin karşısına çıkıyor.

Konut Kredisi Gerekli Olan Başvuru Belgeleri

Konut Kredisine başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar, nüfus cüzdanı, sürüce belgesi ya da pasaport gibi kimlik bilgilerini içeren belgeleri temin etmeleri gerekiyor. Bunun yanı sıra gelir durumunu gösteren belge ile başvuru formu doldurularak belgelerin bankaya teslim edilmesi gerekir.

3 KAMU BANKASINDAN BİRBİRİNDEN FARKLI İHTİYAÇ KREDİLERİ

Pandemi döneminde vatandaşların ihtiyaç kredilerine olan talepleri arttı. Kamu bankaları da buna kayıtsız kalmayarak müşterileri için birbirinden farklı ihtiyaç kredisi kampanyaları hazırladılar. Halkbank vatandaşlara ihtiyaç kredilerinde aylık %1,51 faiz oranı sunuyor. Ziraat Bankasının da yine ihtiyaç kredisi faiz oranı aynı ve aylık %1,51. Vakıfbank ise vatandaşlar için özel bir ihtiyaç kredisi çıkardı. Ramazan Bayramı’na özel ihtiyaç kredisiyle banka aylık yüzde 1,51 oranından başlayan finansman desteği sunmakta.

Vatandaşlarımız ihtiyaç kredilerine mobil bankacılık, internet bankacılığı, çağrı merkezleri ve şubelerden başvuru yapabilir.

İhtiyaç Kredisi İçin Gerekli Başvuru Belgeleri

Temel ihtiyaçların karşılanması için başvuru yapılacak kredide T.C. kimlik numaralarını içeren kimlik kartı, gelir durumlarını gösteren bordro ve kendi meslek gruplarına ait belgelerin bankaya teslim edilesi gerekir.