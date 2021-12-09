Sadakatsiz’in Kadın İzleyicileri O Konudan Rahatsız Oldu!

Geçtiğimiz sezondan bugüne kadar oldukça sürükleyici bir şekilde yayın hayatına devam eden ve Kanal D ekranlarında hayranları karşısına çıkan Sadakatsiz, yeni bölümlerini yayınlıyor. Fakat, projede yaşanan bazı durumların can sıkıcı bir hal almaya başladığı şeklinde yorumlar yapıldı ve konu sosyal medyada da tartışıldı. Son haftalarda dizinin reyting oranlarında düşüş yaşanması hayal kırıklığına uğratıyor ve yaşanacak olan gelişmeler merak ediliyordu. İzleyici ise bu duruma daha fazla dayanamadı ve sosyal medya hesapları üzerinden bazı açıklamalarda bulundu. Çok gerildiğini belirten Sadakatsiz dizisinin hayranları yapım hakkındaki görüşlerini yazdı.

İki sezondur ekranlarda yer alan ve Melis Sezen’i, Cansu Dere’yi ve Caner Cindoruk’u başrollerde buluşturan proje hikaye noktasında problemler yaşamaya başladı. Yeni sezonda oyuncu kadrosuna Berkay Ateş’i de dahil eden yapım, izlenme oranlarında ise beklentiyi karşılamadı.

Projede işlerin çözülmesi beklenirken daha fazla problemlerin çıkması dizi hayranlarının canını sıkan bir hal aldı. Aras ile Asya’nın aşkı ikinci sezona damgasını vururken Aras’ın evli çıkması ile izleyiciyi şoka uğrattı.

Aras’ın evli olduğunu öğrenen Asya karakteri bir anda Derin’in yerine geçmiş ve bu durum da dizi hayranlarının tepkisi ile karşılaşmıştı. Boşanma aşamasında olan Aras, gerçekleri Asya’ya anlatmış ve ilişkileri düzelme evresine girmişti.

Sosyal medya hesabından Sadakatsiz dizisinin yeni bölümünün tanıtım videosu paylaşıldı ve sahneler dikkatle takip edildi. Cansu Dere tarafından hayat verilen Asya ile Berkay Ateş’in canlandırdığı Aras’ın dans etmesi fragmanda gösterildi ve sahne magazin gündemine bomba gibi düştü. Aras’ın daha sonra Asya’ya evlenme teklifi etmesi ise şok edici bir gelişme olarak yorumlandı.

Bu sırada çifti izleyen Volkan da dizi hayranlarını çileden çıkardı çünkü olaylar artık bir kadının taciz edilmesine dönüştü.