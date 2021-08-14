Son Dakika: İhtiyaç Sahibi Olan Kişilere 0.77 Faiz Oranı İle Kredi Verilecek, Duyurusu Paylaşıldı

Son dakika olarak yeni bir kampanya başladı. 0.77 faiz oranı ile kredi kullanmak isteyenler, kredilerini hemen hesaplarına atabilecekler. 0.77 faizli krediler, yılbaşına kadar verileceği düşünülüyor. Kredi kullanacak olan kişilere, bankalardan uygun faizlerle kredi son zamanlarda oldukça konuşuluyor. 0.77 faizli kredilerde, banka kısıtlı sayıda müşterilere kredi imkanı sağlayacak. Karar onay aldıktan sonra, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden bu kredi, sadece ihtiyaç sahibi olan kişilere verilecek.

Kredi alacak kişiler, başvuru yaptıklarında, başvuru şartlarına uygun olması durumunda kredilerini alabileceklerdir. Başvuru şartları, bankaların resmi internet sitesinden yayınlanacak. Haber 24 sitesi olarak, bu başvuru şartlarını araştırdık ve sizlere sunuyoruz.

0.77 Faizli Kredi Şartları Nelerdir?

0.77 faiz oranlarıyla kredi kullanmak istiyorsanız, uygun faizli olarak kredilerinizi hemen hesaba atabileceksiniz. Bu krediler için şartlar belli oluyor. Bankalardan daha önce kredi kartı ve kredi başvurusu yaptığınızda onay aldıysanız, kredi kartı veya kredi kullandıysanız, bu verilen 0.77 faizli kredileri kullanabileceksiniz. 0.77 faizli kredilerde, şartlara uygun olan kişilere hemen sonuç verilecek. Bu şartlardan birisi de gelir durumu olacak. Gelir durumu en az 6 aylık sigortalı olması veya emekli olması gerekmektedir. 0.77 faizli kredilerde özellikle emekli olan kişiler, daha yüksek limitlerde kredi kullanabilecekler.

0.77 Faizli Kredi Ne Kadar Limitli Verilecek?

0.77 faizli kredilerde 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli olarak verileceği açıklandı. En fazla limit ise kişilerin gelir durumuna ve borçlanmasına göre değişecek. Bankalardan kredi alacak kişiler, 0.77 faizli kredileri almak için en fazla 50 bin TL'ye kadar başvuru yapabilecekler. 0.77 Faizli kredilerde bankaya başvuru yaptıktan sonra, banka otomatik olarak değerlendirme yapacak ve bu değerlendirmeye göre sizlere kredi onayı verecek.

0.77 Kredi Nasıl Alınacak?

Kredi alacak kişilerin şartlara uygun olması durumunda bu krediler bankaların internet bankacılığından ödenecek. Kredi başvurusu yapmanız için bankanın resmi internet sitesi üzerinden açılan, ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurmanız gerekecek. Bu formu doldurduktan sonra, kredi onayınız genel müdürlüğe gidecek ve Ziraat Bankası, Vakıfbank veya Halkbank üzerinden başvuru yaptığınız kredinin sonucunu sizlere bankanın genel müdürlüğü gönderecek. Onay aldıktan sonra da bu kredileri bankadan kullanabileceksiniz.