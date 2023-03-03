Kahramanmaraş'ta 5 Büyüklüğünde Deprem Oldu! Toplam 11 bin 20 Artçı Kaydedildi

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından yapılan açıklamaya göre 5 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiği bilgisine ulaşıldı. Söz konusu ilçede meydana gelen depremin büyüklüğü 5 olarak ölçüldü ve konu hakkında bilgiler AFAD internet sitesi üzerinden paylaşıldı.

Söz konusu depremin 6.95 km derinlikte gerçekleştiği öğrenirken an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığı da ifade edildi. Deprem sonrasında saha tarama çalışmalarının devam ettiği açıklandı ve afetten etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dilekleri iletildi. Bölgede 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrasında artçı depremlerin devam ettiği bildirilmişti.

Son olarak Kahramanmaraş'ta meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremin saat 05.53'te yaşandığı öğrenilirken Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) da konu hakkında internet sitesi üzerinden bir bilgi paylaşımında bulundu.

Haftalar önce Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 7.6 ve Pazarcık ilçesinde de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen iki büyük deprem bölge üzerinde yıkıma sebep olmuştu. 21 Şubat tarihinde de Hatay'da 6.8 büyüklüğünde bir deprem yaşanmış ve daha sonra binlerce artçı sarsıntı meydana gelmişti. Korkunç felaketin üzerinden 25 gün geçti ve can kaybı sayısı da açıklandı. Bir süre önce arama kurtarma faaliyetlerinin sonlandığı belirtilmişti ve enkaz kaldırma çalışmalarının da devam ettiği açıklanmıştı. Sizler için haberimizin devamında 3 Mart itibariyle ölü ve yaralı sayısı hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen depremlerde can kaybının 45.089'a yükseldiği AFAD tarafından yapılan açıklama ile öğrenildi. Süleyman Soylu depremin ilk dakikası itibariyle devletin tüm birimlerinin müteahhitler hakkında yakalama kararı ile ilgili teyakkuza geçtiğini açıkladı. Bunun yanı sıra gördükleri, bildikleri, tespit ettikleri ve duydukları her isme yurt dışına çıkış yasağı koydukları da ifade edilen bilgiler arasında yer aldı.