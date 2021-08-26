Kadınlara Yanlarında Erkek Olmadan Seyahat Yasağı!

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Taliban'ın Afganistan'ın başkenti olan Kabil’i ele geçirmesi sonrasında önemli açıklamalarda bulundu ve söyledikleri ile dünya gündeminde yer aldı. Kadınlara seyahat yasağı hakkında bilgi paylaşımlarında bulunan Taliban Sözcüsü, tepki çeken açıklamalara imzasını attı. Kadınların yanlarında erkek olmadan 3 günden daha fazla süreli olarak seyahat edemeyeceği bilgisini paylaşan Mücahid, müzik hakkında da bilgi verdi. Kamusal alanlarda müzik yasağına geri döneceğini belirten Taliban Sözcüsü, açıklamaları ile dehşet uğrattı.

Taliban'ın, Afganistan'ın başkenti Kabil’i kuşatması sonrasında Batı medyasına mülakat veren Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, açıklamaları ile tüm dikkatleri üzerine çekti. Taliban'ın geçmişte olanları unutmak ve geleceği inşa etmek istediğini ifade eden Sözcü, vatandaşlara bilgi paylaşımında bulundu.

Kadın hakları ile ilgili olarak da önemli ifadeler kullanan Taliban Sözcüsü, 3 gün ya da 3 günden daha uzun süren seyahatlere kadınların yanında erkeklerin de eşlik etmesi gerektiğini ifade etti. Bunun yanı sıra Taliban Sözcüsü, kadınların iş yerine, hastaneye ya da okula ise tek başlarına gidebileceğini açıkladı. Kadınlar ve iş hayatı ile ilgili merak edilenlere de yanıt veren Mücahid, kadınların iş hayatına geri dönmelerine izin vereceklerini belirtirken bu durum için başlarını örtmelerinin de gerekli olduğunu söyledi.

Kamusal alanlarda müzik yasağının geri döneceği hakkında bilgi paylaşımında bulunan Zabihullah Mücahid, müziğin İslam’da yasak olduğunu fakat insanları baskı uygulamaya gerek kalmadan ikna etmeyi umduklarını dile getirdi.

Yapılan açıklamalarda kadınların haklarına bağlı oldukları söylenildi ve kadının çalışma, eğitim, kendi hayatını seçme ve mülkiyet hakkının olduğu belirtildi. Bu açıdan herkesin içinin rahat olması gerektiği ifade edilirken durumun bir iki güne düzeleceğini de söylemedikleri aktarıldı. Yalnızca sorunların çözümü adına fırsat verilmesini istediklerini ifade eden Taliban, açıklamalarıyla gündemde yer aldı.