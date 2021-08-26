Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi Konuşması!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950. yıldönümü kutlamaları ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu ve yapmış olduğu açıklamalar ile dikkatleri üzerinde topladı. 950. yıldönümü kutlamaları için hazırlıkların tamamlandığı bilgisine ulaşılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Ahlat’taki çeşitli kutlama ve etkinlikler sonrasında helikopter ile Malazgirt'e geldi. Binlerce vatandaş ellerinde Türk bayrakları ile Erdoğan'ı karşılarken Malazgirt Zaferi de coşku ile kutlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'de doğuya ve batıya ait olan her ne varsa kucaklayan büyük bir medeniyet mirası varisi olarak yeni bir şahlanış içerisinde olunduğu hakkında bilgiler paylaştı. Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümü için çeşitli etkinlikler yapılırken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da törenlere katılım gösterdi. Tören alanında vatandaşlara hitap eden Erdoğan, açıklamaları ile gündemde yer aldı.

Malazgirt Zaferi'nin yıldönümü sebebi ile Fetih programında bulunduklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu’ya vurulan mühürleri tekrardan hatırlanan semboller olarak gördüklerini ifade etti. Bölgenin Türk tarihinin Malazgirt'ten önce ve sonra olarak tahsis edildiği yer olduğu hakkında açıklamalarda gerçekleşti. Türk tarihinde kolay kazanılmış bir zaferin bulunmadığını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin gerisinde çok büyük fedakarlıklar, gayret ve emeğin olduğunu da söyledi.

Tarihin her döneminde yaşandığı gibi o zamanda da milleti bölmeyi ve devleti yıkmayı hedefleyen iç ve dış saldırılar ile karşı karşıya olunduğu söylenildi. Sultan Alparslan'ın Bizans'ın yanı sıra Fatımilerle de mücadele ettiği anlatıldı. Fakat Sultan Alparslan'ın 9 senelik hükümdarlığı döneminin halkın memnuniyetinin zirveye ulaştığı dönem olarak da görüldüğü belirtildi. Açıklamaları ile dikkatleri üzerinde toplayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultan Alparslan'ın bu coğrafyada adaletin ve birliğin tesisi için gayret gösterdiğini dile getirdi. Malazgirt Ovası'nda Büyük Selçuklu Devleti'nin büyük bir zafer kazandığı ifade edilirken bugün de her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesinin verildiği açıklandı.