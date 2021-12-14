BM, Taliban Yönetimine Cinayetlerle Damgasını Vurdu

Birleşmiş Milletler, üç ay önceki düşüşünden bu yana 100'den fazla eski Afgan ulusal güvenlik kuvvetinin ve Afganistan'ın eski hükümetiyle bağlantılı diğer kişilerin yargısız infaz edildiğine dair "inandırıcı iddialar" aldığını ve bunların çoğu iktidardaki Taliban'ın elinde gerçekleştiğini söyledi.

Taliban, ABD liderliğindeki yabancı güçlerin ülkeden kaotik bir şekilde çekilmesinin ortasında, Ağustos ortasında hızlı bir askeri operasyonla Afganistan'ı ele geçirdi.

BM insan hakları yüksek komiser yardımcısı Nada Al-Nashif Salı günü İnsan Hakları Konseyi'ne yaptığı konuşmada, 100'den fazla iddia edilen cinayetin en az 72'sinin "Taliban'a isnat edildiğini" söyledi.

Al-Nashif, birkaç durumda, “cesetler halka açık bir şekilde sergilendi. Bu, nüfusun bu büyük kategorisi arasında korkuyu artırdı.”

Taliban tarafından hemen bir yorum yapılmadı.

Ayrıca Al-Nashif, IŞİD'in yerel bir iştirakinin (IŞİD) IŞİD-Horasan Eyaleti, ISKP'nin (IŞİD-K) -Taliban'ın ideolojik düşmanı- en az 50 şüpheli üyesinin yalnızca Nangarhar ilinde asılarak ve kafaları kesilerek öldüğünü söyledi.

Taliban yönetimini ülke çapında yargısız infazlar ve kadınların ve kızların temel haklarına getirilen kısıtlamaların damgasını vurduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında bir Taliban kararnamesi zorla evlilikleri yasakladı, ancak kadınların ve kızların eğitim, çalışma ve hareket özgürlüğü ve kamusal hayata katılma haklarına atıfta bulunmadı.

Al-Nashif, ailelerin bu kış çocuk işçiliği, erken evlilikler ve hatta “çocuk satışı” raporlarının ortasında “ağır yoksulluk ve açlıkla” karşı karşıya olduğunu söyledi.

BM, 23 milyondan fazla Afgan'ın -nüfusun yarısından fazlasının- kış aylarında “akut” bir gıda kıtlığı ile karşı karşıya kalacağını ve bu durumun milyonlarca insanı göç ve açlık arasında seçim yapmaya zorladığını söylüyor.

BM'nin Dünya Gıda Programı Salı günü yaptığı açıklamada, son anketlerinin Afganların yüzde 98'inin yeterli gıda tüketmediğini tahmin ettiğini söyledi - Ağustos ayından bu yana yüzde 17 puan arttı.

'Bir dizi suistimal'

Al-Nashif güncellemesinde, Ağustos ayından bu yana en az sekiz Afgan aktivist ve iki gazetecinin öldürüldüğünü, BM'nin de 59 yasa dışı gözaltı olduğunu belgelediğini söyledi.

Afgan hakimlerin, savcıların ve avukatların, özellikle kadın hukukçuların güvenliği, özel bir alarm konusudur” dedi.

Afganistan'ın eski hükümetten bir elçisi, Taliban'ı hedefli öldürmeler ve zorla kaybetmeler de dahil olmak üzere çok çeşitli suistimaller işlemekle suçladı.

Nasir Ahmed, "Kabil'in askeri olarak Taliban tarafından ele geçirilmesiyle birlikte, yalnızca yirmi yıllık ilerlemenin tamamen tersine çevrildiğini görmekle kalmıyoruz, aynı zamanda grup aynı zamanda pek çok durumda bildirilmeyen ve belgesiz hale gelen tam bir cezasızlıkla bir dizi suistimal gerçekleştiriyor" dedi. Andisha foruma söyledi.