Dünya Mirası Alanı Lalibela, Etiyopya Savaşında Arada Kaldı

Etiyopya hükümeti, güçlerinin ve müttefiklerinin, savaş halindeki ülkenin Amhara bölgesindeki UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Lalibela kasabasını geri aldığını söyledi.

Orta Çağ'dan kalma 11 kayaya oyulmuş kiliseye ve Etiyopya Ortodoks Kilisesi için hac yeri olan Lalibela, Ağustos ayı başlarında Etiyopya federal hükümetiyle bir yıldan uzun süredir acımasız bir savaşta kilitlenen Tigrayan güçleri tarafından ele geçirildi.

Başbakan Abiy Ahmed'in ofisi, başkent Addis Ababa'nın kuzeyindeki bir dizi kasabanın ele geçirildiğini duyurduğu Çarşamba günü yaptığı bir tweet'te, "Tarihi Lalibela kasabası kurtarıldı" dedi.

Afrika kıtasının en ünlü yerlerinden biri olan kasabanın geri alınması, geçen hafta federal birlikleri rakiplerine karşı yönetmek için savaş alanına gideceğini açıklayan Abiy hükümeti için bir destek olarak görülüyor.

Başlangıçta Roha olarak bilinen kasaba, adını 12. yüzyılda Etiyopya imparatoru Lalibela'dan almıştır.

Onun saltanatı sırasında, şehrin ikonik kiliseleri, dünya çapındaki tüm Hıristiyanların evi olarak kabul edilen yeni bir Kudüs'ü simüle etmek için taştan yontuldu. Kralın Kudüs'ü ziyaretinden ilham aldığına inanılıyor. Kiliselerin sadece 24 yılda inşa edildiği söyleniyor.

Çok övülen kiliselerden biri olan Golgotha ​​Evi, Lalibela'nın mezarını içerir.

Kiliselerden dördü bağımsız, yedi tanesi kayaya oyularak yapılmıştır. Monolitik bloklar yontulmuş, kapılar, pencereler, sütunlar, çeşitli zeminler, hendekler ve tören geçitleri oluşturmuştur - bazılarında keşiş mağaraları ve yeraltı mezarlarına açılan açıklıklar vardır.

Kasaba, 1978'de bir Dünya Mirası Alanı olarak belirlendi.

COVID-19 pandemisine kadar Lalibela, kutsal yerleri bir anlığına görebilmeyi ve kutsal ritüelleri paylaşmayı umut eden birçok turist için yıllık bir cazibe merkeziydi ve sakinlerine çok ihtiyaç duyulan gelirleri ve istihdam fırsatlarını getiriyordu.

Kuzey Etiyopya'daki savaş on binlerce insanı öldürdü ve iki milyondan fazla insanı yerinden etti, ciddi bir insani kriz yarattı ve ekonomide yaralar açtı.