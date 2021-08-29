Delta Varyantı Olan Hastaların, Hastane Bakımına İhtiyaç Duyma Olasılığı Daha Fazla

Uzmanlar, The Lancet'te yayınlanan büyük çalışmanın, insanların tamamen hırpalanmasının neden önemli olduğunu pekiştirdiğini söylüyor.

Mevcut tehdit Delta olsa da aşılama her iki varyantta da ciddi hastalık riskini azaltır. Delta şu anda neredeyse tüm Birleşik Krallık vakalarını oluşturuyor. Cumartesi günü İngiltere'de 32.406 yeni koronavirüs vakası daha kaydedildi ve pozitif bir testten sonraki 28 gün içinde 133 ölüm daha kaydedildi.

İngiltere Halk Sağlığı (PHE) ve Tıbbi Araştırma Konseyi tarafından yönetilen çalışma, Mart ve Mayıs ayları arasında meydana gelen 43.338 Covid vakasına baktı - hem Kent olarak da bilinen Alpha, hem de Delta Birleşik Krallık'ta dolaşımdayken.

Bu enfeksiyonların büyük kısmı henüz aşılanmamış kişilerdeydi.

Çoğunun hastane bakımına ihtiyacı yoktu, ancak küçük bir kısmı - Delta ile enfekte olan kişilerin 196'sı (% 2,3) ve Alfa ile enfekte olanların 764'ü (% 2.2) - yaptı.

Yaş, cinsiyet ve etnik köken gibi farklılıklar ayarlandıktan sonra, Delta varyantı teşhisi konan bireylerde hastaneye yatış riski Alpha olanlara kıyasla iki kat daha yüksekti.

Uzmanlar aşı olmanın bu riski azaltacağını söylüyor. Maksimum koruma için her iki doza da ihtiyaç vardır. PHE tarafından yakın zamanda yapılan bir analiz, iki dozdan sonra hastaneye yatışa karşı etkililiğin şöyle olduğunu göstermektedir:

Pfizer-BioNTech aşısı için %96

Oxford-AstraZeneca aşısı için %92

Diğer araştırmalar, semptomatik enfeksiyonlara karşı korumanın zamanla bir miktar azalmasına rağmen, her iki aşının da hastaneye yatışlara ve Delta'nın neden olduğu ölümlere karşı hala iyi koruma sağladığını göstermektedir.

47,9 milyondan fazla insan veya Birleşik Krallık'ta 16 yaş ve üzeri kişilerin yaklaşık %88'i ilk doz aşısını almıştır. Yaklaşık 42 milyon kişi veya 16 yaş ve üzeri kişilerin yaklaşık %78'i bir saniye yaşadı. Covid'e karşı tam korumayı elde etmek için ikinci dozunuzu almanız birkaç hafta sürer.

PHE'den Dr Gavin Dabrera şunları söyledi: "Aşılamanın Delta'ya karşı mükemmel koruma sağladığını zaten biliyoruz ve bu varyant İngiltere'deki Covid vakalarının %99'undan fazlasını oluşturduğundan, iki doz aşı almayanların hayati önem taşıdığını biliyoruz. bunu en kısa sürede yapın.

"Covid semptomlarınız varsa, evde kalmanız ve mümkün olan en kısa sürede PCR testi yaptırmanız yine de önemlidir."

Lancet çalışmasının bulguları, İskoçya'dan yakın zamanda bildirilen Alfa ve Delta risklerini karşılaştıran verilerle tutarlı.