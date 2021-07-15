Pakistan-Afganistan Sınırında Kaos Sürüyor

Spin Boldak-Chaman sınır kapısı, Afganistan'ın Kandahar eyaletindeki Wesh ve Pakistan'ın Belucistan bölgesindeki Chaman kasabalarını birbirine bağlar. Her gün yaklaşık 70.000 kişinin geçişi kullandığı söyleniyor.

Çarşamba günü Afganistan'da ilerleyen Taliban savaşçıları, İslamcı birliğin Kandahar vilayetindeki Wesh kasabasını kontrol altına almasının ardından Spin Boldak ve Chaman arasındaki sınır kapısının kontrolünü ele geçirdi.

Hareket, Taliban'ın resmi sözcüsü Zabiullah Mücahid tarafından doğrulandı. Taliban, sınırı en son 2001 yılında, New York'taki 11 Eylül terör saldırılarının ardından ABD liderliğindeki koalisyon birlikleri tarafından sürülmeden önce kontrol etmişti.

“Kandahar ilindeki Spin Boldak ilçesi düşmandan (Afgan kuvvetleri) temizlendi ve ilçe şu anda Mücahidlerin kontrolü altında. Taliban sözcüsü, çok sayıda silah, araç ve mühimmatın da ele geçirildiğini söyledi.

Agence France Presse (AFP) haber ajansının aktardığı Pakistanlı yetkililer, Taliban'ın iddialarını doğruladı.

Sosyal medyada da sınır kapısında büyük bir kalabalığı gösteren birkaç video ortaya çıktı. Uzaktan çekilen bir başka videoda, sınır karakol binasının çatısından beyaz Taliban bayrağının dalgalandığı görülüyor.

Sınır kapısının ele geçirilmesiyle birlikte Taliban savaşçıları artık Pakistan, Tacikistan, Türkmenistan ve İran'a giden dört sınır kontrol noktasına sahip oldular.

Pakistan sık sık Taliban'ı finanse etmekle ve gruba destek sağlamakla suçlanıyor.

Afganistan'ın dışişleri bakanı Haneef Atmar Salı günü Taşkent'te Şanghay İşbirliği Örgütü (SCO) Afganistan Temas Grubu'nun oturum aralarında yaptığı toplantıda, Pakistan'daki karşıtı olan Şah Mahmood Qureshi'yi İslamabad'ın “sığınakları kapatması” ve “ Taliban için fon sağlamayı durdurması hakkında çağrı yaptı.

Bu haftanın başlarında, Afgan güvenlik güçlerinin 1000'den fazla üyesi, Taliban'ın etraflarında ilerlemesi üzerine Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Tacikistan'a kaçtı.

Rusya Cuma günü yaptığı açıklamada, Taliban'ın Afgan-Tacik sınırının yaklaşık üçte ikisinin kontrolünü hızlı bir şekilde ele geçirdiğini söyledi. Rusya dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova, Moskova'nın Afganistan'daki tüm tarafları "sakınmaya" çağırdığını söyledi.

Raporlar, ABD Başkanı Joe Biden'ın yönetiminin 20 yıllık savaşın ardından Afganistan'dan çekilme kararını savunmasından saatler sonra geldi.

Biden, "Başka bir nesil Amerikalıyı, farklı bir sonuca ulaşmak için makul bir beklenti olmadan Afganistan'daki savaşa göndermeyeceğim" dedi. Afgan hükümetinin tüm ülkeyi kontrol edebilmesinin "çok düşük bir ihtimal" olduğunu kabul etti.