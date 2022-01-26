İşte Beklenen Duyuru Yapıldı: Sadece TC Kimlik Numaranız İle 20000 TL Ödeme Alın!

Son Dakika Duyuru: Acil nakit ihtiyacı olan kişilere TC kimlik numarası ile 20.000 TL ödeme verileceğinin müjdesi geldi. TC kimlik numaranızı kullanarak 36 ay vadeli 20.000 TL kredi alabilirsiniz. QNB Finansbank, kendi müşterilerine 20.000 TL kredi imkanı sunacağını açıkladı. Kendi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada kredi alma koşullarına ve vatandaşların nasıl kredi alabileceğine dair bilgilere yer verdi. 36 ay vadeye kadar kredi imkanı sunan Finansbank, müşterinin isteğine bağlı olarak vade süresini kısaltacak. Acil nakit ihtiyacınıza çözüm arıyorsanız SMS ile başvuru yaparak kredi çekip çekemeyeceğinizi öğrenebilirsiniz.

SMS seçeneğinin yanı sıra bankanın internet şubesinden veya mobil uygulamasından da kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi notunuza göre kredi kullanıp kullanamayacağınız ortaya çıkar. Eğer son dönemlerde ödemelerinizi geciktirmeden yaptıysanız başvurunuzun olumlu sonuçlanma ihtimali artar. Sigortalı olarak çalışan kişiler ya da emekliler daha kolay bir şekilde kredi çekebilir. Başvurunuzu internet üzerinden yapmak istemiyorsanız size en yakın QNB Finansbank şubesine giderek de başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

QNB Finansbank Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

QNB Finansbank’tan kredi çekmek isteyen kişiler, kredi çekmek için gerekli niteliklere sahip olduklarını düşünüyorlarsa SMS ile pratik bir şekilde başvuru yapabilirler. Kredinizin olumlu olarak sonuçlanması için kredi notunuzun belirli bir puanın üstünde olması oldukça önemlidir.

Bankanın mobil uygulaması üzerinden ya da çeşitli findeks raporu sunan firmalar aracılığı ile kredi risk raporunuzu öğrenebilirsiniz. Ödemelerinizi düzenli olarak yapıyorsanız kredi notunuz hakkında endişe etmenize gerek kalmaz. TC kimlik numaranızı 5030’a mesaj atarak hızlı bir şekilde kredi başvurusu yapabilirsiniz.

Başvuru yapmanızın ardından banka size yaklaşık 5 dakika içerisinde olumlu veya olumsuz bir geri dönüş yapar. Eğer kredi notunuz 1250 ve üzerindeyse yüksek ihtimalle krediniz onaylanır. Kredinizin onaylanmasının ardından paranız kısa süre içerisinde hesabınıza yatırılır.

Eğer emekliyseniz Finansbank’ın avantajlı kredilerinden yararlanabilmeniz daha kolay hale gelir. Emekli maaşınızı Finansbank’a taşıyarak emekli kredilerinden faydalanabilirsiniz. Dilerseniz ilk taksit ödemenizi 3 ay sonrasına erteleyebilirseniz. Bunun yanı sıra emekli maaşınızı Finansbank’a taşıyarak emekli promosyonu da alabilirsiniz.