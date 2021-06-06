İstanbulluların Kısıtlamasız Cumartesi için Tercihleri Değişmedi

Kısıtlamasız geçen Cumartesi gününde İstanbullular orman havası almak adına Belgrad Ormanı'na gitti. Ormanın girişinde araç kuyruğunun metrelerce uzaması dikkatleri çekti. Hafta sonunda ormanın keyfini çıkaranlar, mangal ve yürüyüş yapanlar, gönüllerince eğlenip oyunlar oynayan çocuklar gözlerden kaçmadı. Uzun bir süredir salgın sebebiyle hafta sonlarında sokağa çıkma yasağı uygulanıyordu. Alınan son kararlara göre ise normalleşme sürecinde yeni dönemde uzun süre ardından yeniden Cumartesi kısıtlamasının kaldırıldığı öğrenilmişti. İşte İstanbulluların Cumartesi gününü doğa ile iç içe geçirmek istemesi ve Sarıyer'deki Belgrad Ormanı'na akın etmesi hakkında detaylı bilgiler…

Kısıtlamasız geçiren Cumartesi gününde Belgrad Ormanı'na gelen vatandaşlar araçları ile uzun kuyruklar oluşmasına neden oldu. Uzun bir süre boyunca araçları ile girişte bekleyenler içeri girdikleri sırada ise ağaçların gölgesine sığınarak bekledi. Kahvaltı sonrasında ise İstanbulluların semaverleri ile çay içip keyif yapması dikkat çekti. Öğlen yemeği için de mangalara kömürler atıldı ve yemekler yenildi. Piknik, yürüyüş ya da doğa havası almak için ormana gelenler Belgrad Ormanı'nda yoğunluk oluşmasına sebep oldu. Yine de gelen vatandaşların arasına sosyal mesafe bulunması ve bu konuya dikkat edilmesi gözlerden kaçmadı.

Gürsel Karakömür ise ailesi ile Belgrad Ormanı’na gelen vatandaşlar arasında bulunuyordu. Gününün harika geçtiğini, özlediklerini ve çok iyi olduklarını ifade eden Karakömür, ailesi ile birlikte dışarı çıkabildikleri için mutlu olduklarını ifade etti. Çocuklarını da yanlarına aldıklarını ve bu şekilde daha keyifli olduklarını açıklayan Gürsel Karakömür, yarın sınavlar da olduğu için güzel bir gün geçirdiklerini pandemi döneminde uzun bir süredir insanların dışarı çıkmaması nedeniyle her tarafın dolduğunu ve erken gelmelerine rağmen trafik oluşunu ifade etti. Bunun yanı sıra Karakömür insanların özlediğini de belirtti.

Oğlunun doğum günü kutlamasını yapmak için ormana gelen Gülay Pamukçu ise çok fazla evde kaldıklarını ve bugünün çok güzel geçtiğini söyledi. Açık havada çocukların daha mutlu olduğunu açıklayan Pamukçu, daha rahat ettiklerini de belirtti. “Herkes ilk günün tadını çıkarmak istedi” şeklinde açıklamalar da yapıldı ve dönüş yolunun nasıl olacağının merak edildiği söylenildi.