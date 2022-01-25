İstanbul'da Yoğun Kar Yağışı Hayatı Felç Etti

İstanbul'daki Türk makamları, ülkenin en büyük şehri, ulaşımı neredeyse tamamen durma noktasına getiren alışılmadık derecede yoğun karla kaplandığından, otoyolları temizlemek için birlikler gönderdi ve askeri helikopterlere hastaları hastaneye götürmeleri talimatını verdi.

Bir gece önce yağan kar yağışının ardından Salı sabahı motosiklet ve özel araçlara geçici bir yasak getirildi. Önümüzdeki günlerde havanın daha da donacağına dair uyarılar üzerine halkın evde kalması istendiği için okullar ve alışveriş merkezleri de kapatıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Asıl mesele vatandaşlarımızın bu fırtınalı havalarda mümkün olduğu kadar dışarı çıkmamaları" dedi. İmamoğlu, “Karın 80 santimetreye (2,6 fit) ulaştığı alanlarımız var ve şehrin çoğunda kar aralığı 30 – 50 santimetre (1-1,5 fit) oldu” dedi.

Ana uluslararası havalimanına bağlanan kuzey otoyolunun yanı sıra şehrin doğu-batı yönünde uzanan E-5 otoyolu ve başkent Ankara'ya giden yollar da dahil olmak üzere İstanbul'un ana yolları gece boyunca kapatıldı. Yetkililer, binlerce sürücünün karayollarında mahsur kaldığını ve taşıtların eve dönerken yoğun saatlerde kar yağışının hızla arttığını söyledi. İstanbul Valisi, şehirde yollarda mahsur kalanlara barınak sağlamak için 71 caminin açıldığını söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Salı öğleden sonra İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, "Çok zor bir gece geçirdik ve ne yazık ki yoğun kar ve soğuk hava nedeniyle insanlar otoyollarda mahsur kaldı" dedi. Karaismailoğlu, çok sayıda otomobilin sürücüler tarafından otoyollarda terk edildiğini ve bunların temizlenmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yolcular mahsur kaldı

Pazartesi günkü kötü hava, yetkililer yüzlerce mahsur uçuşu programa geri döndürmek için pistleri temizlemeye çalışırken, dünyanın en yoğunlarından biri olan şehrin havaalanından uçuşların askıya alınmasına neden oldu

Daha sonra kar yağışı nedeniyle rotası değiştirilen uçuşlar için bir pist açılırken, Türk Hava Yolları uçuşlarının Salı günü en az gece yarısına kadar devam etmeyeceğini söyledi.

Havayolu Sözcüsü Yahya Üstün, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İlgili merciler havalimanlarımızı ve ulaşım rotalarımızı uçuşlarımıza hazır hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor" dedi.

İstanbul'un kuzeyinde Karadeniz kıyısında yer alan havalimanı, 2019 yılında büyük tantanaya açıldı. Türkiye gelecekte kendisini dünyanın en büyüğü yapmayı umuyordu – yılda 200 milyondan fazla yolcuyu idare edebiliyordu. Şimdiye kadar sadece bir terminal faaliyette olmasına rağmen, geçen yıl 36 milyondan fazla yolcuyu ağırladı.

Pazartesi gecesi yağan kar, havalimanını şaşırttı, pistleri ve kara ulaşımını hızla ezerek yolcuları uçakların içinde, onları asfalttaki kapılara ve aynı zamanda devasa terminal binasının içine bağlamak için tasarlanmış otobüslerde mahsur bıraktı.

Binlerce yolcu geceyi terminalde geçirdi ve Salı günü havalimanı yetkilileri onlara karton levhalar ve sandviçler dağıttı. Kar yağışı nedeniyle devasa bir kargo terminalinin çatısı çökerken, herhangi bir toplu taşıma bağlantısı olmadan açılan ve tamamen servis otobüsleri ve taksilere bağlı olan havalimanına karayolu ulaşımı Pazartesi gecesi kesildi.