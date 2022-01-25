Çin Tartışmalı Hindistan Sınırındaki Göle Köprü İnşa Ederken Endişeler Artıyor

Çin'in Hindistan tarafından yönetilen Keşmir'deki Ladakh sınır bölgesinde Pangong Gölü üzerinde bir köprü inşa etmesi Hindistan'da yeni güvenlik endişelerini artırıyor.

Hint basınında geçen hafta çıkan haberlere göre, iki nükleer güç arasındaki fiili sınır olan Fiili Kontrol Hattı (LAC) yakınında inşa edilen 400 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki köprü, yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleri aracılığıyla tespit edildi.

Hindistan dışişleri bakanlığı, köprünün "yaklaşık 60 yıldır Çin'in yasadışı işgali altında" olan bölgelerde inşa edildiğini ve Hindistan hükümetinin inşaat faaliyetlerini "yakından" izlediğini de sözlerine ekledi.

Bakanlık sözcüsü Arindam Bagchi bu ayın başlarında gazetecilere verdiği demeçte, "Hükümet, güvenlik çıkarlarımızın tam olarak korunmasını sağlamak için gerekli tüm adımları atıyor" dedi.

Hindistan ve Çin, iki tarafın birbirini izinsiz girmekle suçladığı Nisan 2020'den bu yana Ladakh bölgesindeki LAC boyunca askeri bir soğukluğa kilitlendi.

O yılın Haziran ayında, Ladakh'ın Galwan Vadisi'nde sopalar ve taşlar kullanılarak ender bir göğüs göğüse çarpışmada 20 Hintli ve dört Çinli askerin öldürülmesiyle, soğukluk ölümcül bir hal aldı.

Olayı, sınırın her iki tarafındaki birliklerin benzeri görülmemiş bir şekilde seferber edilmesi ve iki ordunun soğukluğu çözmek için çok sayıda müzakere turu düzenlemesi izledi.

Bu arada gerilimler, tartışmalı sınırın her iki tarafında da askeri altyapı inşaatında artışa neden oldu.

Hindistan basınında çıkan haberlere göre, Hindistan Sınır Yolları Örgütü tarafından 2021 yılında çoğu Çin sınırına yakın 100'den fazla proje tamamlandı.

'Standart Çin yolu'

Güvenlik uzmanları, köprünün Çin tarafından inşa edilmesinin Hindistan için "büyük endişe" konusu olduğunu söylüyor.

Yeni Delhi merkezli güvenlik uzmanı Ajai Shukla Al Jazeera'ya verdiği demeçte, "Çinliler sınır bölgelerinde altyapı inşa etmede çok iyi ve bu bunun sadece bir örneği" dedi.

Shukla, köprünün "iyi hareket edebilmeleri, hızlı hareket edebilmeleri ve güçlerini hızlı bir şekilde konuşlandırabilmeleri için" LAC boyunca Çin altyapısının bir parçası olduğunu söyledi.

“Bu, Çin'in standart sınır yönetimi yöntemidir” dedi.

Shukla'ya göre, Çinliler "hızlı bir şekilde konuşlandırabiliyorlar", Hindistan ise "bunu yapmak için çok fazla zaman alıyor".

"Yolların, rayların ve motorlu taşıt altyapısının olmaması, Hindistan'ın Çin'e kıyasla çok daha yavaş konuşlandırılabileceği ve bu nedenle Çin'in bir avantajı olduğu anlamına geliyor."