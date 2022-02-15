Adana'da Gencin Kiralık Ev İlanına Yoğun İlgi Gösterildi

Adana'nın Kozan ilçesinde meydana gelen olayda kiralık ev ilanı dikkat çekti ve konu hakkında detaylar merak konusu oldu. Bir gencin Adana Kozan'da vermiş olduğu kiralık ev ilanı çevrede bulunan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı ve yaşanan olay adından söz ettirdi. “Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?” şeklinde dikkat çekici ifadeler kullanarak kiralık ev ilanı veren genç, vatandaşların ilgisiyle karşılaştı ve çok kişinin dikkatini çeken bu ilan ile gündemde yer aldı. Sizler için 21 yaşındaki Arda Eker isimli gencin Adana'nın Kozan ilçesinde vermiş olduğu kiralık ev ilanı ile ilgili detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri haberimizin devamında yazdık.

Bir internet sitesine “Kozan Kaymakamına komşu olmak ister misiniz?” diyerek kiralık ev ilanı veren 21 yaşındaki Arda Eker isimli genç kullanmış olduğu ifadeler ile gündemde yer aldı ve ilgi çekici ilan ile adından söz ettirdi. İnternet sitesinde Adana Kozan'da verilen kiralık ev ilanını bir gün içerisinde 500 kişinin görmesi konu hakkında birkaç çeken bir diğer nokta oldu. Bunun yanı sıra 21 yaşındaki genci internet sitesine vermiş olduğu ilan sebebi ile çok kişinin de aradığı öğrenildi ve kiralık ev ilanına yazılan başlık dikkat çekici olarak dğeerlendirildi.

21 yaşındaki Arda Eker ise daha sonra dikkat çekici ilan hakkında konuştu ve Kozan Kaymakamı olan Şafak Gürçam’ın ilçede herkesle diyaloğunun olduğunu ve herkes tarafından çok sevildiğini söyledi. Bu sebeple kiralık ev ilanına bu şekilde yazı yazdığını açıklayan genç dikkat çekmek amacıyla internet sitesinde kullanmış olduğu ifadelere açıklık getirdi. Adana Kozan'da ilgi çeken başlık ile kiralık ev ilanı vermesi hakkında açıklamalarda bulunan 21 yaşındaki Arda Eker, evin 4+1 olduğunu ve Kaymakam Gürçam’ın konutuna da 50 metre mesafede olduğunu belirtti.