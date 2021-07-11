Şekersiz Cheesecake Tarifi! Şekersiz Cheesecake Nasıl Yapılır?

Yaz sofralarının vazgeçilmez tatlıları arasında bulunan cheesecake tarifi ve yapılışı son zamanlarda popüler hale geldi ve pek çok insan tarafından öğrenilmek istendi. Şekersiz cheesecake yapılışı ise merak konusu oldu ve meraklıları cheesecake şekersiz halinin nasıl hazırlanacağı hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Sizler için adım adım anlatılan tarifi ile şekersiz cheesecake yapılışının püf noktalarını yazdık. İşte evde yapılabilen şekersiz cheesecake tarifi ve konu hakkında detaylı bilgiler…

Kullanılacak malzemeler arasında şekersiz cheesecake tabanı için 50 gram yulaf kepeği, 100 gram haşlanmış kuru fasulye, 2 adet yumurta, 30 gram kuru üzüm ve 1 çay kaşığı tarçın gereklidir. Süt için tabanının hazırlanmasından sonra kreması için hazırlıklar yapılır. Şekersiz cheesecake kremasında kullanılacak olan malzemeler ise 200 gram yağsız labne peynir, 100 gram haşlanmış kuru fasulye, 1 adet yumurta, 75 gram yağsız yoğurt, bir paket vanilya ve 20 gram toz tatlandırıcı olarak karşımıza çıkmaktadır. Son olarak sosu için hazırlanan malzemeler arasında da 10 gram toz tatlandırıcı ve 100 gram böğürtlen bulunmaktadır.

İlk olarak cheesecake tabanı için gerekli olan tüm malzemeler yüksek devirli mutfak robotunda çekilir ve karışım hamur haline getirilir. Hazırlanan karışım daha sonra yağlı kağıdın üzerine alınarak el yardımı ile sıvalık şekil verilir ve önceden ısıtılmış 165 derecede 15 dakika süreyle pişirilir. Daha sonra şekersiz cheesecake kreması için bütün malzemeler yüksek devirli mutfak robotunda çırpılmaya başlanılır. Ardından önceden pişirilip soğutulan taban hamurunun üstüne dökülür ve 150 derecede ısıtılmış olan fırında 40 dakika boyunca pişirilir. Fırından çıkarıldıktan sonra oda sıcaklığına geldiği zaman buzdolabında soğumaya başlar. Daha sonra meyveler bir tavada suyu çıkana kadar kaynatılır ve tatlandırıcı eklenir. Mutfak robotunda püre haline getirdikten sonra ise sos tatlının üzerine eklenerek servise hazır hale getirilecektir.