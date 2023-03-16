İşsizlere Türk Telekom Müjdeyi Duyurdu: Son Dakika,

Türk Telekom yepyeni bir iş başvurusu ile gündeme gelmeye devam ediyor. Bünyesine alacak olduğu yeni mezun olan herhangi bir şekilde farklı alanda deneyimi olmayan ya da halen öğrenciliğe devam eden kişilere yönelik olarak personel alım ilanını açıklamış durumda. Türk Telekom deprem bölgesinde bulunan ve depremden mağdur olan vatandaşlara yönelik olarak personel alım sürecine başlattı ve şartları ile birlikte resmi olarak ilana gitti.

Türk Telekom depremden etkilenen vatandaşlara yönelik olarak bir ayrıcalık yaptı ve onların hayata daha iyi tutunabilmeleri amacı ile bünyesine personel alımı yapacağını duyurdu. Türk Telekom deprem bölgesindeki vatandaşlara öncelik vereceğini bu şekilde duyurmuş oldu. Birim tarafından yapılan açıklamalar neticesinde dayanışmanın gücünün çok daha fazla hissedildiği bugünlerde personelle istihdamda öncelik olarak deprem bölgesindeki adaylara ayrıcalık tanındığını açıkladı.

Türk Telekom Depremzede Vatandaşlara Öncelik Tanıyor

6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkez üssü deprem felaketi ile birlikte 11 ilde derin yaralar açıldı. Vatandaşlar geçimini sağlamak için iş arayışına da girdi. Türk Telekom ise bu konu hakkında vatandaşlara yardım olabilmek için deprem bölgesinde personel istihdamına öncelikli olarak bir süreç başlattı. Dayanışmanın daha da güçlü olduğu Bu dönemlerde Türk Telekom ailesine depremden etkilenen vatandaşlar başvursun diye bir personel alım ilanı yayımladı.

Bu doğrultuda afet bölgesi ilan edilen 11 ilde işinin bilincinde olabilecek farklı rol ve sorumluluklara sahip olabilecek adayların Türk Telekom’a başvuru yapmaları gerektiğinin çağrısında bulundu. Personel alımı için belirli şartlar aranıyor. Deprem felaketinin etkilemiş olduğu illerden birinde ikamet etme şartının aranması ve deprem sebebiyle ikametgâhının değişmiş olan kişiler arasından seçileceği duyuruldu.

Satış pazarlama insan ilişkileri için gerekli olan idare ve iktisadi bilimler mezunu olan ne zamanda endüstri mühendisliği ile işletmem mühendisliği mezuniyetlerinden mezun olan kişilere yönelik istihdam sağlanacak. Tekniker pozisyonlarında başvuru yapmak için 30 yaşını açmamış olma şartı da bulunuyor. Stajyer pozisyonu için başvuru yapmak için ise 25 yaş şartı bulunuyor. Depremden etkilenen kişilerin başvurması ve kabulü durum unda deprem bölgesinde çalışma gibi bir olanak sağlanacak.